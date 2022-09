El portero marroquí se queda sorprendentemente en el banquillo y el serbio, que debuta en la Champions, ocupa su lugar.

El Sevilla se la juega este miércoles ante el Copenhague en la UEFA Champions League. El club der Nervión, tras perder en la primera jornada ante el Manchester City, necesita ganar o al menos puntuar en su visita a Dinamarca para seguir con sus opciones intactas en la competición continental. Pese a la importancia del partido, Julen Lopetegui ha sorprendido con un cambio en la alineación en un puesto que parecía intocable como es la portería.

Por qué no juega Bono como portero en el Copenhague vs. Sevilla de la Champions League 2022-2023

El técnico del Sevilla ha sorprendido colocando como titular a Marko Dimitrovic en lugar de Yassine Bono en la visita al Parken Stadiom. El portero marroquí había sido prácticamente insustituible desde que se hizo con el puesto en julio de 2020 y en las últimas temporadas ha sido uno de los jugadores más destacados del Sevilla, siendo el curso pasado el Zamora y portero menos goleado de LaLiga.

A priori, Bono se había entrenado con normalidad en los últimos entrenamientos y no ha trascendido que sufra molestias físicas que le hayan llevado a ser suplente. De hecho, que esté en el banquillo y no fuera de la convocatoria supone una pista de que no debe tener problemas físicos o al menos no de gravedad.

El portero sevillista había sufrido en los últimos partidos más goles de los habituales y este curso suma 14 tantos encajados en 6 partidos pero más por un bajo nivel defensivo colectivo que por errores propios.

Por su parte, Dimitrovic vive un momento muy especial, ya que tras un año en el Sevilla, el de este miércoles será el primer partido que dispute en su carrera en la UEFA Champions League y en competiciones europeas, un debut muy especial para el serbio.