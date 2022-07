Por qué no juega Benzema el Clásico Real Madrid vs. Barcelona amistoso pretemporada 2022 en Las Vegas

El Real Madrid no podrá contar con su mejor hombre para el Clásico que jugará en la madrugada del sábado al domingo en Las Vegas contra el FC Barcelona. Karim Benzema, gran favorito a ganar el Balón de Oro, será una baja sensible para los de Carlo Ancelotti, porque un Clásico nunca es un partido más, aunque sea amistoso.

Todos los detalles del Clásico Real Madrid vs. Barcelona de la pretemporada 2022-2023

El francés ha sido el último jugador del Real Madrid en incorporarse a la pretemporada, de hecho, llegó directamente al hotel de concentración en Los Ángeles.

Precisamente, el motivo de la ausencia de Benzema este próximo ya dominigo 24 es su tardía incorporación a los entrenamientos, ya que el choque llegará cuando el francés lleve solo tres sesiones de entrenamiento.

Por ello, Ancelotti no arriesgará con un futbolista que además tiene 34 años y con el que hay afinar la preparación física para no sobrecargarlo de partidos, a pesar de la buena salud que siempre goza Benzema, que casi no se lesiona.

Por tanto, no podrá estrenar su condición de primer capitán del Real Madrid contra el FC Barcelona.