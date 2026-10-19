¿Por qué no intervino el VAR en la jugada de Güler? El comité de árbitros se justifica: ¡seguimos la retransmisión televisiva!

La contundente victoria del Real Madrid sobre el Sevilla por 4-1 en el Santiago Bernabéu no fue el acontecimiento más destacado de la noche, sino una polémica cuyo protagonista fue la estrella turca Arda Güler, que volvió a abrir la puerta a la crisis del arbitraje y de la tecnología del vídeo en España.

El Real Madrid afrontó el encuentro en su primera prueba real sin Vinicius Junior, sancionado tras el incidente en el que tiró del pelo al defensa del Villarreal Saliba, por lo que José Mourinho apostó desde el inicio por su nueva carta, Diomandé, y el astro marfileño acaparó las miradas con un golazo que encendió el entusiasmo del Bernabéu.

En la misma línea, Arda Güler prolongó su gran momento y firmó otro gran partido con un golazo, reafirmando su derecho a estar en el once titular antes de una semana decisiva que se cierra con el Clásico ante el Barcelona.

Pero la estrella turca pasó de héroe a acusado en una sola jugada en la primera parte, que desató la ira de la afición del Sevilla, que reclamó su expulsión inmediata tras una polémica entrada con el jugador del Sevilla Peque, en la que pareció propinarle un codazo.

Pese a que el juego se detuvo para revisar la jugada desde la sala VAR, la sorpresa fue que el árbitro Mateu Busquets Ferrer no fue recomendado para acudir al monitor del campo, ante el asombro de todos por no mostrarse ninguna repetición clara, ya que todas las imágenes eran desde ángulos muy lejanos que no aclaraban la realidad de lo ocurrido.

Ante la oleada de indignación, el comité técnico de árbitros rompió su silencio con una polémica explicación, recogida por el periodista Héctor González en el programa «Carrusel Canalla» de la emisora «Cadena SER», donde fuentes del comité aseguraron que «las cámaras del VAR son las mismas que las de la televisión», y que se examinaron todas las imágenes disponibles.

Y añadió: «Si no se intervino, es porque no existe ninguna prueba que indique de forma clara e incuestionable una conducta violenta», admitiendo implícitamente que la sala de vídeo no pudo ver la jugada con claridad, tal y como les ocurrió a los espectadores.

Esa justificación no convenció al experto en arbitraje Iturralde González, que estalló de indignación en el programa «Carrusel Deportivo», afirmando: «No veo si le ha golpeado en la cara ni cuánta fuerza tuvo el golpe, las imágenes son lamentables; si el golpe fue en el pecho y no hubo fuerza excesiva, es tarjeta amarilla. En la cara la cosa cambia, basta con que no sea leve para que sea tarjeta roja».

Iturralde cerró su encendida declaración con un durísimo ataque a todo el sistema: «El árbitro asistente y el cuarto árbitro deben vigilar la zona ciega del árbitro, porque no puede tener ojos en todas partes. La realización es lamentable, y también es lamentable que en un estadio como el Bernabéu veamos una posible agresión sin una imagen clara».



