Por qué no hay tanda de penaltis en el playoff de ascenso de Segunda a Primera 2021 en caso de ascenso

En las eliminatorias por el ascenso a la máxima categoría, no hay tanda de penaltis. Aquí repasamos el motivo de su ausencia.

El 'playoff' de ascenso a Primera está más vivo que nunca. Tras la disputa de la ida de las semifinales, parece que hay dos grandes favoritos para lograr acceder a la final y disputar los dos últimos encuentros de la temporada en la categoría de plata. Rayo y Girona lograron sendas goleadas ante el Leganés y el Almería de forma contundente y parten en la vuelta con una gran ventaja que puede ser determinante, a menos que sus rivales hagan la machada.

En el caso de que tanto madrileños como andaluces consigan el milagro y empatan el encuentro, no habrá bajo ningún concepto tanda de penaltis. Este concepto, uno de los más habituales en los últimos años en caso de que se llegue a la prórroga y no se resuelva el empate en un encuentro, no estará presente en Segunda, que lleva ya varios años sin contar con las tandas de lanzamientos desde los once metros.

Y, ¿por qué no se celebran tanda de penaltis en el 'playoff' de ascenso a Primera desde Segunda? En este artículo, lo repasamos.

En el formato de estas eliminatorias no está contemplado el lanzamiento de penaltis, pero sí la disputa de la prórroga. Esto último está condicionado a que los resultados que se cosechen en los dos encuentros sean totalmente idénticos.En el caso de que no sea el resultado idéntico, se utilizará el valor doble de los goles fuera de casa para que se conozca al equipo clasificado.

Es por esto que, en todo caso, no habrá tanda de penaltis en ningún caso. En ningún momento, ni Leganés, Rayo, Girona y Almería podrán determinar el empate desde los 11 metros, sino que tendrá que ser bien en la prórroga, bien con el valor doble de los goles fuera de casa, como se decida al tercer equipo en ascender a La Liga Santander.