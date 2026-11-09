"¿Por qué no expulsaron a nuestro jugador?": Aguirre corrige las declaraciones de Mourinho y abre el expediente Mbappé

Las declaraciones de José Mourinho, director técnico del Real Madrid, tras la victoria por tres goles a cero ante el Valencia, no pasaron desapercibidas, después de que Javier Aguirre, entrenador del conjunto che, saliera a responder a las palabras del técnico portugués sobre la superioridad de los jugadores del cuadro blanco, además de volver a referirse a una de las jugadas arbitrales más destacadas del partido, relacionada con el contacto entre Pablo Mafeo y Kylian Mbappé, que precedió al primer gol del equipo madridista.

Aguirre no se limitó a aclarar lo que realmente ocurrió entre él y Mourinho tras el pitido final, sino que también puso en duda la decisión del árbitro de señalar una falta a favor de Mbappé, al considerar que la jugada no merecía la señalización de una falta en absoluto, en una postura que reavivó la polémica en torno al gol que dio la ventaja al Real Madrid en el encuentro.

Aguirre corrige la versión de Mourinho

Mourinho había revelado tras el partido su conversación con Aguirre en el túnel que conduce a los vestuarios, al decir: "Le dije que no estuviera triste, porque los jugadores de mi equipo son mucho mejores que los suyos, y esa es la verdad. El problema no es Aguirre, que es un gran entrenador con una amplia experiencia, pero los jugadores del Real Madrid son muy buenos, y los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar".

Sin embargo, Aguirre quiso aclarar que el técnico portugués no utilizó la expresión "mucho mejores", sino que solo dijo que sus jugadores eran mejores, subrayando que no lo consideró un agravio personal.

El entrenador del Valencia declaró, en unas palabras recogidas por el diario Mundo Deportivo: "No dijo que fueran mucho mejores, sino que me dijo que estuviera tranquilo porque sus jugadores eran mejores. Le escuché, es mi amigo, le felicité y luego me fui al vestuario".

Y añadió: "No hablamos del tema dentro del vestuario, y no hubo ninguna reacción. Los jugadores entienden el fútbol, y lo tomaron como una frase dentro del contexto del juego y no como algo personal. Algunos quizá ni siquiera la escucharon".

Aguirre insistió en su confianza en sus jugadores, al afirmar: "Creo que tengo jugadores muy buenos, de lo contrario no estaría aquí. Este es un gran club con una larga historia en la formación de jugadores".

Aguirre protesta por la falta de Mbappé que precedió al gol de Valverde

La parte más destacada de las declaraciones de Aguirre fue su regreso a la jugada que precedió al primer gol del Real Madrid, después de que el árbitro Francisco José Hernández Maeso señalara una falta a favor de Kylian Mbappé tras un contacto con Pablo Mafeo, cerca del área del Valencia.

La jugada se produjo en el minuto 28, cuando el Real Madrid dispuso de un tiro libre, antes de que la defensa del Valencia rechazara el primer intento, para que después el balón llegara a Federico Valverde, quien lanzó un potente disparo que se alojó en la red, dando la ventaja a su equipo.

Los jugadores del Valencia protestaron con vehemencia por la decisión del árbitro, al considerar que Mafeo no cometió falta contra Mbappé, una protesta que se trasladó a los directivos y al cuerpo técnico, y se convirtió en el centro de la tensión entre ambas partes durante el descanso.

Y cuando se le preguntó a Aguirre por su opinión sobre la jugada, dijo con claridad: "Creo que no es falta, y eso es lo que vi desde mi ángulo".

Luego añadió, citando lo que había hablado con el cuarto árbitro: "Si es falta, ¿por qué el jugador no recibe tarjeta roja? El cuarto árbitro me dijo que Mbappé no tenía el control del balón, y creo que tenía razón, el balón no estaba bajo su control".

Explicó que este punto era para él una prueba de que la acción no merecía la expulsión, pero se negó a tomarlo como excusa para justificar la derrota de su equipo, al decir: "Nunca justificaré la derrota. El Real Madrid fue mejor que nosotros y ganó. Ni la suerte ni el árbitro hacen a un equipo mejor".

Rifirrafe en el túnel e intervención de la policía: ¿qué sucedió?

Los acontecimientos del partido no se detuvieron en la protesta por la falta de Mbappé, ya que el túnel que conduce a los vestuarios fue escenario de un acalorado rifirrafe durante el descanso, después de que el director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, se dirigiera a protestar ante el árbitro asistente, por la decisión de señalar la falta que precedió al gol de Valverde.

Las tensiones se extendieron a varios jugadores, en medio de informaciones sobre la intervención de Jude Bellingham, Antonio Rüdiger e Éder Militão, y algunos testigos hablaron de un roce entre Rüdiger y un miembro de la seguridad privada del club español, que requirió la intervención de la Policía Nacional para separar a los presentes.

Sin embargo, el informe del árbitro no incluyó detalles de estos roces entre los jugadores, y se limitó a documentar el incidente de Braulio Vázquez, a quien el árbitro acusó de enfrentarse a él y protestar en voz alta ante el árbitro asistente número uno, repitiendo: "No es falta, ¡no es falta! Qué vergüenza".

Y cuando se le preguntó a Aguirre por el rifirrafe, aseguró que no vio lo que ocurrió, pero habló con Braulio, quien le dijo que había protestado por la decisión, sin transmitirle otros detalles.

Valverde había marcado el primer gol en el minuto 28, y Arda Güler añadió el segundo gol en el minuto 36, antes de que Mbappé cerrara el marcador en el minuto 75, aprovechando una asistencia decisiva del astro turco.

Con esta victoria, el Real Madrid elevó su cuenta a 30 puntos, logrando su octavo triunfo consecutivo en las distintas competiciones, para igualar la puntuación del Barcelona en el liderato de LaLiga, con la ventaja del conjunto catalán por diferencia de goles y por tener un partido más, mientras que el Valencia permaneció en el penúltimo puesto con 9 puntos.