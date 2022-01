Por qué no estará Lionel Scaloni en el banco de la Selección argentina ante Chile por Eliminatorias

No hay dudas que la ausencia de Lionel Messi es la baja más sensible que sufre la Selección argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que comienza este jueves en el Desierto de Calama ante Chile. La Pulga se quedó en Francia, ya que estuvo casi tres semanas para recuperarse de haber contraído Covid a fin de año. Pero el 10 no será el único que no estará ante Chile, ya que Lionel Scaloni también confirmó que no podrá viajar.

En la conferencia de prensa previa al traslado al país vecino, el entrenador de la Albiceleste comenzó detallando la situación sanitaria dentro de la "burbuja" montada en Ezeiza, para confirmar en primera instancia que Pablo Aimar no será parte de la delegación ya que fue contacto estrecho de un familiar contagiado y por ese motivo ni siquiera estuvo presente en el predio en los entrenamientos de esta semana.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni 🎙️: "Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 26, 2022

Y posteriormente informó que él tampoco podrá estar junto al equipo, ya que más allá de haber cumplido con el aislamiento correspondiente luego de haberse contagiado, el PCR continúa dando resultado positivo y es condición imprescindible para ingresar a Chile que sea negativo.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni 🎙️: "Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 26, 2022

De esta manera, quienes dirijan a Argentina ante La Roja serán Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente, que se suma al cuerpo técnico siendo además el DT de la Sub 15.