A pesar de que la indignación europea contra Gianni Infantino se extiende y de que crecen las voces que reclaman su salida de la presidencia de la FIFA, las cuentas dentro de los pasillos del organismo internacional revelan una realidad diferente: los números no bastan para derrocarlo, y el camino hacia su destitución choca con un muro de 106 votos que, hasta ahora, parece inalcanzable.

Ladislao Moñino, periodista de la radio española Cadena SER, reveló que apartar a Gianni Infantino de la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol se ha convertido en una misión casi imposible desde el punto de vista aritmético, pese a que se amplía el círculo de oposición contra él dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol.

Moñino había escrito en el diario El País un artículo titulado «La difícil tarea de apartar a Infantino», en el que afirmaba que «la única posibilidad actual de que el presidente italo-suizo no siga al frente de la FIFA es que dimita y renuncie a presentarse a un cuarto mandato en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027», postura que volvió a reafirmar durante su participación en el programa El Larguero, con Álvaro Benito.

Moñino explicó que existe una visión europea clara contra Infantino, y que la opinión pública también está en su contra debido a la serie de acontecimientos polémicos que precedieron y acompañaron al Mundial, aunque subrayó que «la opinión pública no vota».

Señaló que, a pesar del duro golpe que recibió Infantino con la retirada del apoyo de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), esa oposición no ha sido total, pues todavía hay federaciones dentro de la Concacaf que respaldan al actual presidente, lo que explica que los números no cuadren.

El invitado desveló el mayor obstáculo numérico ante cualquier intento de derrocar a Infantino, al afirmar: «Se necesitan 106 votos para destituirlo y para convocar un congreso extraordinario», un quórum que sus opositores no poseen hasta el momento.

Moñino apuntó a la existencia de un «fuerte interés de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol y de su presidente, Aleksander Ceferin, en apartarlo de la presidencia de la FIFA», pero al mismo tiempo aseguró que, si estuvieran disponibles los votos suficientes, la UEFA ya habría empezado a mover ficha y a presentar un candidato capaz de derrotarlo en caso de celebrarse el congreso extraordinario necesario para empujarlo hacia la dimisión.

Destacó que ahora las miradas se dirigen al congreso de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol previsto para principios del próximo año para elegir presidente, en el que es probable que se produzca la reelección de Ceferin, además del congreso de la FIFA que se celebrará en Rabat, Marruecos, en medio de interrogantes sobre hasta qué punto este conflicto afectará al panorama que rodea al próximo Mundial, tras toda la polémica suscitada.