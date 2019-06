¿Por qué Matías Fernández perdió su cupo y se va de Junior?

El mediocampista no será considerado por el entrenador Julio Comesaña para el segundo semestre.

Lo que hasta ayer era un secreto a voces, se confirmó este viernes: Matías Fernández no seguirá vistiendo la camiseta de Junior.

Pese a que el chileno Matigol tiene contrato vigente hasta diciembre con los Rojiblancos, el DT Julio Comesaña le comunicó que no será tenido en cuenta para el segundo semestre de 2019, porque el uruguayo considera que la renovación de Fabián Sambueza es una prioridad y la salida del capitán y golero titular, Sebastián Viera, está asegurada.

Con dos firmados, y dos recién llegados venezolanos (Luis "Cariaco" González y Edder Farías) para llenar los cupos de extranjeros, el periplo del ex se da por terminado. "Desde el punto de vista deportivo le comenté (a Matías) que tenemos los cuatro cupos extranjeros y que no había posibilidad para él. No es algo que me gusta porque siempre he pensado que los foráneos vienen para ser titulares", confirmó el de 71 años. En el pasado quedó Luis Fernando Suárez, el que lo llevó a Barranquilla desde .

El campeón sin protagonismo solo alcanzó a sumar 582 minutos entre la Primera División colombiana y la . En su registro goleador se anotó una diana -y una asistencia- más a su carrera, que bien podría seguir en , su casa y el equipo que lo anhela desde hace varios mercados. "Tiene que resolver su tema con la dirigencia de la institución", agregó Comesaña, que así se desprende de uno de sus futbolistas mejor cotizados, pero lejos de la altura de su fútbol.

La opción del Cacique podría destrabarse con la salida de Esteban Pavez, hoy en , al Al Nasr de Emiratos Árabes, que está a días de confirmarse pues los dos millones de dólares seducen en Macul. Aunque a Matigol nadie lo llamó aún desde el Monumental.