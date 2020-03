¿Por qué Martín Lasarte rechazó a Colo Colo?

El técnico uruguayo reveló el motivo de su negativa a la oferta del Cacique, para asumir en reemplazo de Mario Salas.

El técnico uruguayo Martín Lasarte reveló cuál fue el motivo que lo llevó a rechazar la oferta de para asumir la banca en reemplazo de Mario Salas. En diálogo con Mundo Deportivo, el DT charrúa reconoció acercamientos con la tienda de Macul, pero optó por restarse debido a los pocos cambios que podía realizar en la actual plantilla del Cacique.

“Elegir donde uno quiere entrenar es difícil. Hay proyectos que te seducen más por el equipo, por el lugar o por el momento. Me surgió la posibilidad de entrenar a Colo Colo recientemente, que es rival de los equipos en los que estuve, y Universidad de ; pero el campeonato estaba ya recorrido, la plantilla elegida y yo pensaba que había que hacer una serie de cambios“, sostuvo.

Y en la misma línea, el entrenador -que se encuentra actualmente sin club y su última aventura la tuvo en con el Al-Ahly- añadió: “No era el momento, porque no tienes margen para hacer modificaciones ahora, están en plena , bueno estaban porque está parado todo. A mí me fue bien por allí, tengo una imagen y no deja de ser un halago que se interese por ti el que fue tu rival”.

Más equipos

“Me gustaría hacer algo desde el inicio. Algo que puedas preparar, que puedas elegir los futbolistas. Eso a veces se da y a veces no, pero por suerte siempre hay alguna cosa. Ahí estamos”, completó.

Por otra parte, Lasarte aseguró que mantiene contacto con Claudio Bravo tras su paso por la . “Les he ido escribiendo según se han ido retirando. Aranburu, Labaka, Xabi Prieto…También me comunico con Claudio Bravo y con Antoine Griezmann, con Mikel González, Anso, con Alberto Iturralde…Y a Jokin siempre le mando un mensaje cuando pasa algo importante y él siempre tiene la amabilidad de responderme”, lanzó.

El artículo sigue a continuación

El coronavirus retrasa la firma de Mario Salas con Alianza Lima

Finalmente, se explayó respecto a la crisis del coronavirus que se vive en el mundo y cómo la enfrenta su país natal. "Este fin de semana ya no hubo fútbol, ni baloncesto, ni teatros, ni cines. Están suspendiendo bodas y eventos con posibles aglomeraciones. La gente está muy concienciada. Aquí estamos en verano y ya hay muy poca gente en la calle. La gente está en casa. Allí la gente toca la Marcha de San Sebastián por los balcones, que es muy lindo, aquí vi un vídeo de hinchas de Nacional y Montevideo insultándose", cerró.

Cabe recordar que, al igual que Lasarte, varios entrenadores rechazaron la opción en el cargo que, provisoriamente, lleva Gualberto Jara. Son los casos de Luiz Felipe Scolari, Diego López, Gustavo Alfaro y José Néstor Pékerman, entre otros.