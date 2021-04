¿Por qué Marco Asensio no juega el Clásico entre Real Madrid y Barcelona de LaLiga 2020/21?

El delantero balear venía de marcar ante el Liverpool, pero ocupará un lugar en el banquillo de Valdebebas frente a los catalanes.

Marco Asensio no jugará de inicio el partido que enfrenta al Real Madrid este sábado con el FC Barcelona, por la Jornada 30 de LaLiga. La ausencia del delantero balear es precisamente una de las grandes novedades que ha planteado Zinedine Zidane para el duelo clave con los catalanes.

La razón por la que Asensio no juega ante el Barcelona no tiene que ver con sanciones ni lesiones. Si hubiera estado suspendido o tuviera serias molestias físicas, probablemente no hubiera entrado en la convocatoria de los blancos para este choque trascendental en la capital española.

En ese sentido, hay que entender la suplencia de Asensio como una decisión técnica del entrenador, Zidane, que ha optado por Fede Valverde para recibir al Barcelona. El preparador francés se ha inclinado por el mediocampista uruguayo para jugar con un esquema de 4-4-2, sacrificando a un futbolista balear que venía de marcar ante el Liverpool, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Por otro lado, cabe señalar que, según ha informado el periodista Antón Meana en Carrusel Deportivo, Asensio sufrió un pisotón de Thiago Alcántara ante el Liverpool que le dejó tocado el dedo gordo del pie izquierdo, arrastrando el ex jugador del Espanyol dolor durante toda la semana.

En la actual temporada, Asensio, que venía de ser titular y de marcar también en Liga frente al Eibar, ha disputado un total de 2.057 minutos entre todas las competiciones, repartidos en 36 encuentros. Ha marcado 6 goles y ha dado 2 asistencias.