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Mattia Liberali habla de su pasado, su presente y su futuro.

El mediapunta del Como, nacido en 2007 y exjugador del Milan, declaró a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado con La Gazzetta dello Sport: «¿Mi primera convocatoria con la selección absoluta? Estaba jugando con la PlayStation a FC 27 para probar mi carta. Por fin, diría: en los meses anteriores, entre partidos y viajes, casi nunca había encontrado tiempo. Marqué varios goles con mi personaje, pero no era muy bueno: lo he puesto en evolución y está mejorando».

«Vi en el chat del equipo el mensaje que había escrito Caqueret: “¡Grande, Matti!”. Abrí WhatsApp y todos me habían felicitado. Después entré en Instagram y la primera publicación que me apareció fue el vídeo de Mancini diciendo los nombres de los convocados: también estaba el mío. La primera llamada se la hice a mis padres. Me conocen bien, saben que no soy de los que expresan al 100% lo que sienten. Me dijeron: “¿Pero estás contento o no?”, porque, en efecto, no lo parecía. Estaba deseando ir, pero soy muy práctico: quería llegar allí y vivir la experiencia. Nada más. Antes de eso no consigo alegrarme demasiado».

«En Coverciano fue extraño. Ya había estado allí con las selecciones juveniles, pero con los mayores es algo completamente distinto. Sientes una responsabilidad diferente. Y luego están los nuevos compañeros, gente que juega en el Manchester City, el Arsenal o el Inter. Ya conocía a Calafiori y me ayudó. En el campo, Donnarumma; Gatti también es de los que te mantienen muy centrado. Y luego Bonucci y también Bollini, a quien ya había tenido como entrenador».

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«Mancini no me dijo nada en particular. En lo futbolístico, solo me indicó dos o tres movimientos; por lo demás, me dio la bienvenida y me dijo que estuviera tranquilo».

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«¿Qué nos dijimos Cisse y yo? El fútbol es imprevisible, todo pasa en muy poco tiempo: parece que haya pasado una vida, pero en realidad solo ha sido un año. Lo que me hizo mucha gracia fue la rueda de prensa, porque hasta hace nada estábamos juntos en el vestuario del Catanzaro».

«Al principio no fue fácil en la Serie B. Era mi primera experiencia lejos de casa y venía de un entorno como el del Milan: muchos jóvenes subestiman la diferencia entre un equipo Primavera y la Serie B. El entrenador, el director y el cuerpo técnico me ayudaron mucho. Pasé los primeros meses en el gimnasio ganando músculo, no jugaba. Me decían que estuviera tranquilo, pero fue duro. Después, cuando ves los primeros frutos, entiendes que vas por el buen camino. Siempre depende de ti: del esfuerzo y la dedicación que pongas. He ganado 7 kilos de músculo, pero todavía tengo que ganar más. Noto mucho la diferencia cuando juego, sobre todo en los choques con otros futbolistas. Tampoco es que ahora sea culturista, ¿eh?».

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«¿Mi traspaso por parte del Milan? Sinceramente, no tenía claras las razones del Milan. En el Catanzaro tuve que cuestionarme más cosas y me sirvió mucho para mirar en mi interior y conocerme. El verano pasado me honró el interés del Milan. También había recibido mensajes de la directiva, de figuras importantes del club. Pero, junto a mi representante Alessandro Lucci, elegí desde el principio ir al Como para crecer poco a poco: la decisión ya estaba tomada. Y la había tomado convencido al mil por mil, sin replanteármela. En estos años he entendido que las decisiones tienes que tomarlas tú y solo tú. Puedes pedir consejo, claro, pero la última palabra debe ser tuya».

«Fabregas y yo hablamos, pero no había mucho que decir. Bastó con ver al equipo y su estilo de juego: creo que encaja bien con mis características. El Como es una realidad joven, formada por chicos humildes pero ambiciosos, todos con la cabeza bien amueblada. Y eso está haciendo que todos los ciudadanos se encariñen con el equipo».

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«Nico Paz me impresionó por su fuerza física; por su constitución es verdaderamente impresionante. No me lo esperaba. También destacan su actitud ante el trabajo, su humildad y su labor defensiva».

«Baturina es muy fuerte mentalmente, seguro de sí mismo y arrogante en la justa medida».

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«¿A quién elegiría como compañero de equipo para el resto de mi carrera? A Caqueret. Es una máquina de guerra y no para nunca. Que corra él y yo juego».

«¿Maurizio Viscidi, responsable de las selecciones juveniles italianas, dijo que soy el talento más español del fútbol italiano? Futbolísticamente me identifico con ello, me gusta mucho esa forma de entender el fútbol. Y aquí, en el Como, la forma de jugar es bastante española. Tengo muchísimo que mejorar, me gustaría ser más consciente de mis cualidades futbolísticas».

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«¿Una cena con Olise? Le preguntaría cómo consigue mantenerse tan tranquilo en cualquier situación y concentrado a pesar de estar en el centro de atención, también por su forma de ser».