¿Por qué le tenéis tanto rencor al mejor jugador de la historia árabe?

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¡Riyad Mahrez, el mejor jugador de la historia árabe! Sí, Mahrez, quien condujo al Leicester City al milagro de la coronación en la Premier League, ganó la Premier League con el Manchester City, se consagró en la Champions League y llevó a Argelia a ganar la Copa Africana de Naciones 2019, merece estar al frente del debate cuando hablamos del mejor jugador árabe de la historia.

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Pero un momento, habrá quien te diga que no fue titular de forma permanente con el Manchester City, que no fue la primera estrella del equipo, que sus títulos europeos llegaron en presencia de un grupo de los mejores jugadores del mundo, y quizá añada que hay quienes son mejores que él técnicamente.

Bien... ¿y qué hay de Mohamed Salah?

¡Mohamed Salah, el mejor jugador de la historia de los árabes!

Protagonista de una trayectoria excepcional con el Liverpool, una de las figuras más destacadas de la Premier League en la era moderna, ganador de la Liga de Campeones de Europa y de la Premier League, y poseedor de récords y premios individuales difíciles de ignorar.

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Pero espera... saldrá quien te diga: ¿cómo puede ser el mejor jugador árabe de la historia si no ha ganado la Copa Africana de Naciones con la selección de su país? ¿Cómo se puede poner a un jugador que no ha conquistado un título continental con la selección de Egipto por encima de jugadores que levantaron la Copa Africana más de una vez?

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¿Y qué hay de Achraf Hakimi?

¡Achraf Hakimi, el mejor jugador de la historia de los árabes!

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Una de las figuras más destacadas de la posición de lateral derecho en el mundo, protagonista de una trayectoria europea excepcional con grandes clubes, campeón de la Liga de Campeones de Europa, y una de las estrellas más destacadas de la selección de Marruecos, que logró una gesta histórica en el Mundial de 2022.

Pero la respuesta también está lista: "¡Al fin y al cabo es un defensa!". Como si jugar en la posición de defensa restara valor al jugador, o como si la influencia en el fútbol solo se midiera por el número de goles.

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¡Majed Abdullah, el mejor jugador de la historia de los árabes!

Leyenda del fútbol saudí, uno de los mayores goleadores de la historia del fútbol asiático, y protagonista de una trayectoria goleadora excepcional con el Al-Nassr y la selección de Arabia Saudí.

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Pero ¿qué escucharás?: "¿Vamos a volver a la era del blanco y negro? ¿Dónde jugó Majed Abdullah? ¿Y qué logros consiguió fuera de los campos árabes? ¿Y cómo se le puede comparar con jugadores que se enfrentaron a las mejores estrellas del mundo en las grandes ligas europeas?".

¿Y Mohamed Aboutrika?

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El mejor jugador de la historia de los árabes, según muchos de quienes vivieron su talento y su influencia excepcional con el Al-Ahly y la selección de Egipto, campeón de África en varias ocasiones, y protagonista de logros continentales y mundiales con su club y la selección de su país.

Pero habrá quien diga: "¡Todos sus títulos llegaron en África! ¿Por qué no fue profesional en Europa? ¿Y por qué no se puso a prueba en las grandes ligas? ¿Y bastan los títulos del Al-Ahly y de la selección de Egipto para competir por el título del mejor a nivel árabe?".

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Y así... ¡la disputa no termina!

Porque si eliges a Hossam Hassan, encontrarás a quien te recuerde que la mayor parte de su trayectoria se dio en el fútbol africano y árabe; y si eliges a Rabah Madjer, encontrarás a quien reste importancia a su continuidad en la cima europea. Y si eliges a Badou Zaki, algunos te recordarán la diferencia de época; y si eliges a Sami Al-Jaber, Saeed Al-Owairan, Lakhdar Belloumi, Yasser Al-Qahtani, Ahmed Radhi, Jasem Yacoub, Tarek Dhiab u otros de los grandes árabes, siempre encontrarás a quien busque un ángulo para desacreditar tu elección.

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Decenas de leyendas de distintas nacionalidades y generaciones, y cada una de ellas tiene lo que la distingue y lo que se puede debatir y criticar.

Pero ¿por qué cada elección se convierte en una batalla?

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El problema no está en el desacuerdo sobre quién es el mejor jugador árabe de la historia, pues ese es un debate natural y ameno, sino en la forma en que gestionamos ese desacuerdo.

A veces parece que algunos aficionados no quieren tanto demostrar que su jugador es el mejor como demostrar que los demás no merecen competir, como si el camino para elevar a su candidato pasara únicamente por derribar al resto de los candidatos.

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Si consideras que Mohamed Salah es el mejor, ¿por qué necesitas restar valor a Hakimi, a Mahrez o a otros? Y si estás convencido de que Riyad Mahrez supera a todos, ¿por qué el que no participe en algunos partidos se convierte en motivo de burla hacia sus logros? Y si consideras que Majed Abdullah es el más grande, ¿por qué restas valor a las generaciones posteriores?

¿Por qué derribamos las leyendas de los demás para reforzar la nuestra?

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La comparación entre jugadores no significa que uno de ellos deba carecer de defectos, ni que el candidato que elijas deba poseer todos los logros posibles.

Cada jugador tiene sus circunstancias, su generación, su posición, la naturaleza de las competiciones que disputó y los desafíos a los que se enfrentó.

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Tienes derecho a ver a Salah como el mejor, el argelino tiene derecho a elegir a Mahrez, el marroquí tiene derecho a defender a Hakimi, el saudí tiene derecho a poner a Majed Abdullah en la cima, y el egipcio tiene derecho a aferrarse a Aboutrika o a Hossam Hassan.

Y todos tienen derecho a discrepar, a debatir las cifras, los títulos y los niveles, e incluso a criticarse mutuamente con argumentos futbolísticos.

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Pero no es normal que cada debate se convierta en un intento de arrebatar a los demás su derecho a enorgullecerse de sus leyendas.

¡Ensalzad a vuestros candidatos en lugar de derribar a los demás!

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Pues Mohamed Salah no necesita restar valor a Mahrez para ser grande, y Mahrez no necesita negar los logros de Salah, y Aboutrika no pierde su talento por no haber jugado en Europa, y Hakimi no vale menos por jugar en la posición de defensa, y Majed Abdullah no pierde su estatus porque el fútbol haya cambiado desde su época.

Tenemos una historia árabe rica en estrellas y leyendas, de la que se supone que todos deberíamos enorgullecernos, y no tratarla como una competición para derribarnos los unos a los otros.

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Quizá la pregunta más importante no sea: ¿quién es el mejor jugador árabe de la historia? Sino: ¿por qué algunos no pueden celebrar a sus leyendas sin odiar futbolísticamente a las leyendas de los demás?