La Federación Francesa de Fútbol anunció recientemente el nombramiento de la leyenda Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia, en sustitución de Didier Deschamps, que puso fin a su etapa con "Les Bleus" tras 14 años al frente del cuerpo técnico.

El nombramiento de Zidane coincidió con una amplia polémica mediática, después de que algunos informes periodísticos pusieran el foco en su religión islámica, algo que ciertos observadores consideraron una discriminación en el trato hacia el nuevo entrenador.

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Abdelkader Lahmar, diputado francés del partido "Francia Insumisa" y alcalde de la ciudad de Vaulx-en-Velin, criticó esta polémica a través de la plataforma "X", preguntándose por qué se plantea la cuestión de la religión al hablar de Zidane, cuando no se planteó ese mismo asunto en los nombramientos de anteriores seleccionadores de Francia.

Lahmar afirmó: "Nunca planteamos la cuestión de la religión a Didier Deschamps, Laurent Blanc, Raymond Domenech, Jacques Santini, Roger Lemerre o Aimé Jacquet cuando fueron nombrados. Entonces, ¿por qué se le plantea esta pregunta a Zidane, cuando ni siquiera lleva 24 horas en el cargo?".

Zidane tiene 54 años y regresa para dirigir a la selección francesa tras una larga ausencia de los banquillos, desde su salida del Real Madrid en 2021.



