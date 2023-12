El tradicional torneo se disputa este año con un nuevo nombre.

La campaña 2023/24 no es una más en LaLiga. Es el curso que da inicio a una nueva era, la de EA SPORTS como principal patrocinador y title sponsor. El pasado 4 de junio de 2023, coincidiendo con la última jornada del torneo, LaLiga daba a conocer su nuevo logo y su nuevo lema: ya no sería 'No es fútbol, es LaLiga', sino que pasaría a ser 'La fuerza de nuestro fútbol'. En ese contexto, LaLiga Santander pasó a llamarse LALIGA EA SPORTS, mientras que LaLiga Smartbank es a partir de ahora LALIGA HYPERMOTION.

El caso de LALIGA EA SPORTS, la razón es evidente: así como el Banco Santander puso su nombre a la Primera división, el gigante de los videojuegos hizo lo propio tras el acuerdo alcanzado para los próximos cinco años, por los que paga cerca de 30 millones por cada uno de ellos. Lo mismo ocurrió con la Segunda división, que se llama LaLiga HYPERMOTION. Hypermotion es una tecnología que utiliza el juego EA SPORTS FC para que el usuario disfrute de experiencias más realistas.

¿Por qué LaLiga Promises ahora se llama LaLiga Future FC?

Aunque las dos categorías profesionales son las principales, no son las únicas competiciones que cambiaron su nomenclatura en esta nueva era. Así, LaLiga Promises pasó a llamarse LaLiga FCFutures, que es un programa de EA SPORTS que trabaja con la infancia, mientras que la LaLiga Genuine se mantiene. El Santander, por cierto, se mantiene como patrocinador de la Genuine, aunque no aparezca en el nombre de la competición.