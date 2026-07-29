Inglaterra llegó al torneo como una de las favoritas para llegar hasta el final y las expectativas eran, como es lógico, altísimas tras el nombramiento de Thomas Tuchel, considerado uno de los mejores entrenadores en fases eliminatorias. Sin embargo, se quedó corta pese al inmenso talento que tenía a su disposición.

Inglaterra no cumplió con las expectativas en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al quedar eliminada en semifinales ante la a la postre subcampeona Argentina. Ahora que la euforia del Mundial se ha rebajado un poco, este artículo pretende destacar algunos factores clave detrás del fracaso de Inglaterra.

Enfoque de priorizar al jugador frente al sistema

Thomas Tuchel levantó inicialmente algunas cejas cuando decidió dejar fuera a jugadores como Palmer, Foden y Trent Alexander-Arnold, considerados talentos generacionales, en favor de futbolistas que muchos aficionados consideraban inferiores para ocupar su lugar.

Las elecciones de Tuchel sugerían una preferencia por el encaje táctico por encima de acomodar al mayor número posible de estrellas creativas. Apostó por extremos directos como Saka, Rashford, Gordon y Madueke, más propensos por naturaleza a dar amplitud y ensanchar el campo, creando así espacio por dentro para que jugadores como Kane, Bellingham y Rogers causaran estragos.

La idea tenía sentido en teoría, pero a lo largo del torneo Inglaterra tuvo problemas con frecuencia ante defensas compactas capaces de igualarle tácticamente, y necesitó ese punto de chispa e imaginación que habría facilitado mucho más las cosas.

A Inglaterra le costó controlar los momentos más importantes

El centro del campo de Inglaterra, formado por Rice y Elliot Anderson, tuvo problemas a menudo para conservar la posesión y progresar con el balón a un nivel de élite, y esto no sorprendió por sus perfiles naturales y su temperamento con balón.

La elección de Tuchel en la medular se inclinó hacia jugadores que ofrecían intensidad en la presión, potencia en carrera y trabajo defensivo, lo que significó que carecía de suficientes futbolistas capaces de recibir entre líneas de manera constante, salir de la presión y controlar la posesión ante rivales de máximo nivel.

En el fútbol de eliminatorias, las ventajas atléticas tienden a reducirse porque los márgenes son muy estrechos. La calidad técnica y la toma de decisiones adquieren más valor. El control de Inglaterra en el centro del campo quedó por debajo del de equipos como España y Argentina, que dependieron en gran medida de jugadores técnicamente seguros para dominar la posesión y gestionar los momentos de máxima presión.

La característica definitoria de la Inglaterra de Tuchel no fue la falta de talento para replicar lo que podían hacer selecciones como España y Argentina, sino el tipo de talento que se priorizó. Las decisiones de Tuchel, de atrás hacia delante, favorecieron de manera constante el atletismo, la intensidad y la fiabilidad defensiva por encima de la seguridad técnica con balón. Aunque esas cualidades son inestimables, los Mundiales suelen ganarlos equipos capaces de controlar el ritmo del partido bajo una presión inmensa.

Inglaterra tenía corredores, recuperadores de balón y presionantes de gran energía por todo el campo, pero demasiadas veces le faltaron jugadores capaces de recibir bajo presión, manipular el espacio con su primer toque y marcar el tempo cuando los partidos se volvían frenéticos. Ante los rivales más fuertes del torneo, ese desequilibrio se hizo cada vez más evidente y terminó quedando expuesto.

Conclusión

La campaña de Inglaterra en el Mundial de 2026 será recordada en última instancia como otra oportunidad perdida. Pese a contar con una de las plantillas con más talento del torneo y a nombrar a uno de los técnicos más respetados de Europa en la figura de Thomas Tuchel, Inglaterra volvió a quedarse a las puertas de levantar el mayor premio del fútbol.

Aunque muchos señalarán errores individuales o detalles mínimos, las carencias de Inglaterra estuvieron arraigadas en problemas tácticos más profundos. Desde una identidad ofensiva poco clara hasta un perfil de plantilla que a menudo priorizó el atletismo por encima de la seguridad técnica, Inglaterra tuvo dificultades para controlar los partidos de forma constante ante la élite.

Este análisis explora las dos razones principales detrás del fracaso de Inglaterra y examina por qué un equipo bendecido con talento de talla mundial nunca llegó a explotar por completo su potencial cuando más importaba.