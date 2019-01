¿Por qué la afición del Sevilla pita a Vitolo cuando juega con el Atlético de Madrid?

El fichaje más polémico de los últimos tiempos ya ha llegado a los tribunales, donde los canarios ganaron primer pleito.

El Sevilla, el Atlético de Madrid y Vitolo han protagonizado uno de los fichajes más polémicos de la historia reciente que va a acabar con el canario vestido de colchonero hasta 2022, previo paso por La Palmas en esta primera vuelta.

CASO EN LOS TRIBUNALES

El Sevilla anunció el 11 de septiembre que iba a tomar medidas legales contra Vitolo, su padre, sus agentes, el Atlético de Madrid y la UD Las Palmas por la operación tras el estudio del caso que llevó el abogado, Juan de Dios Crespo. El club de Nervión entiende que "alcanzó un acuerdo de renovación con Vitolo el pasado 10 de julio, avalado por documentación por escrito que obra en poder del Sevilla, que el futbolista decidió romper de forma unilateral".

Este nuevo contrato elevaba la cláusula del jugador a 50 millones de euros, por los que reclama que deben pagarle 13,3 millones más, asimismo aún no ha pagado el 12,5% de la plusvalía que generó la marcha del jugador a Las Palmas como estipulaba el contrato de venta que sellaron los canarios y los sevillistas en 2013.

En Nervión entienden que lo que ha recibido es una contraprestación por la ruptura unilateral del contrato, ya que no hubo negociación con el Atlético ni Las Palmas, y que, además, Vitolo no se ha marchado a otro equipo tras jugar en el Sevilla, sino que ha vuelto a Las Palmas.

Por su parte, el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha asegurado que pidió a la Liga de Fútbol Profesional que ejerza de árbitro en la situación para que el Sevilla abone este pago e incluso aseguró que no descartan denunciar al Sevilla ante la FIFA alegando que los andaluces han actuado con mala fe para intentar perjudicarles.

El 7 de mayo, Iusport adelantó que el Tribunal Arbitral de Fútbol daba la razón a Las Palmas por medio de un laudo en el que obliga al Sevilla a pagar 4.106.025 euros que se derivan del 12,5% de la plusvalía generada por la venta de Vitolo (cifrada en 35.805.000 euros), tal y como figuraba en el contrato con el que los andaluces y los canarios cerraron la transacción del jugador en 2013.

Repasamos la cronología del fichaje paso a paso:

LA SANCIÓN DE LA FIFA Y LA AYUDA DE LAS PALMAS

Vitolo era el objetivo principal junto a Diego Costa para que los madrileños se reforzaran este verano pero la sanción de la FIFA que les impedía inscribir jugadores hasta el próximo 1 de enero de 2018.

Desde es momento, el Atleti, con el visto bueno del jugador, comienza a diseñar una operación para firmar a Vitolo y que juegue cedido los primeros seis mes de la temporada en Las Palmas, el club que lo formó antes de dar el salto a Primera División.

Desde el primer momento, el Sevilla dejó claro que no negociaría la venta del jugador y que tendrían que pagar la cláusula de rescisión si el Atlético de Madrid quería fichar al jugador.

EL ATLETI NO SE DECIDE Y VITOLO RENUEVA

El Atlético, que intentó llegar a un acuerdo sin éxito para cerrar el fichaje, no pagaba la cláusula y Vitolo no quería tener que volver a entrenarse con los de Nervión sin resolver el futuro. A dos días de tener que volver, el jugador canario decidió cambiar de opinión y negociar con el Sevilla una renovación hasta 2022 que llegó a ser anunciada por el club.

"A día de hoy se puede decir que Vitolo es jugador del Sevilla para las cinco próximas temporadas. Se habló mucho y hay que tener un respeto para Vitolo porque hemos oído durante muchos días los colores de los que iba a vestir Vitolo y serán el blanco y el rojo del Sevilla. Es uno de los capitanes de esta entidad, lo da todo en el campo y sólo podemos tener palabras de elogio. El Sevilla en vez de hablar, ha actuado", anunció Castro.

Tras la rueda de prensa, el jugador llegó de madrugada al Aeropuerto de Sevilla, donde lo recogió su compañero de equipo Nico Pareja y el propio futbolista canario aseguró a los medios que le esperaban que daría una rueda de prensa para valorar el acuerdo anunciado por el presidente sevillista unas horas antes e incluso bromearon con que ya le tocaba volver a entrenar.

SIMEONE LO CONVENCE Y VITOLO ROMPE LO PACTADO

De madrugada y ya en la capital hispalense, Vitolo recibió una llamada de Simeone para convencerle de que se replanteara la situación y en la que le ofrecía un sueldo de 5 millones de euros anuales, una cifra muy superior a la que acababa de acordar con el conjunto hispalense. El Atleti se agarraba a que el jugador no había firmado su nuevo contrato, algo que debía hacer el mismo martes.

El artículo sigue a continuación

Ya en la mañana de este martes, Vitolo no acudió al entrenamiento con el Sevilla, algo que no extrañó ya que no tenía que incorporarse hasta el miércoles, y comenzaron a sucederse las reuniones en el hotel donde se hospedaba el jugador y sus representantes, Bahía Internacional, para valorar la situación.

A las 15:50 horas, Vitolo tomó un vuelo privado en el Aeropuerto de San Pablo para marcharse a Madrid. Vitolo cerró su nuevo contrato con el Atlético de Madrid y el miércoles por la mañana pasó el reconocimiento médico con los colchoneros. Después, los dirigentes de Las Palmas y el jugador fueron a la sede de la LFP y abonaron el importe de su cláusula de rescisión de 36,7 millones de euros.

Como agente libre, Vitolo firmó por el Atético de Madrid hasta el 30 de junio de 2022 pero antes tendrá que jugar seis meses en Las Palmas para poder ser inscrito en el club colchonero en enero una vez que expire la sanción de la FIFA.