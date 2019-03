¿Por qué juega un amistoso la Selección de Cataluña contra Venezuela en esta Fecha FIFA?

La selección autonómica recibe en Montilivi al combinado sudamericano.

La selección de Cataluña recibe este lunes a en Montilivi. Un partido que, pese a su condición de amistoso, supone un hecho histórico, el de disputar un encuentro en fecha FIFA. Nunca antes la selección autonómico jugó en estos días... hasta ahora.

¿Por qué juega Cataluña en fecha FIFA?

Toda vez que los dirigentes de la Federación Catalana decidieron extender las presencias de su selección más allá de navidades, recibió esta la aprobación por parte de la Federación Española de Fútbol. El máximo organismo del fútbol español autorizó a Cataluña a jugar en esta fecha, determinada para encuentros oficiales de la FIFA.

Partidos que, por ahora, no puede jugar esta selección. No representa a un país, sino a una comunidad autónoma española, por lo que no puede disputar torneos oficiales ni partidos de esta índole.

Un partido marcado por las ausencias

Pero no estarán en Montilivi todos los futbolistas que quisiera tener a su disposición el seleccionador Gerard López. No estarán los jugadores de Valladolid , , y tampoco estará Xavi , todos ellos por motivos puramente deportivos y referentes a su club de origen.

Quien sí estará es Piqué. Pese a su renuncia con , ha aceptado la llamada de su selección autonómica. Una Cataluña que este lunes pondrá a prueba a Venezuela, triunfadora en el Metropolitano contra .