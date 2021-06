Por qué juega Selección España de visitante ante Eslovaquia a pesar de que el partido es en Sevilla

Los de Luis Enrique Martínez no serán locales en el encuentro de este miércoles... al menos, a efectos legales

La selección española de fútbol se juega este miércoles ante Eslovaquia sus opciones de estar en los octavos de final de la Eurocopa. Los de Luis Enrique Martínez, terceros con dos puntos en otros tantos encuentros, se miden al combinado eslovaco, segundo del Grupo E y contra el que se disputarán sus opciones de pasar a la siguiente fase.

Un partido que se jugará en el Estadio Olímpico de La Cartuja de Sevilla, la sede española de la Euro. Aunque eso sí, la 'Roja' actuará como visitante, al menos a efectos legales. Y es que, para la UEFA y la organización, el encuentro es Eslovaquia-España, y no España-Eslovaquia.

Los motivos, en ese sentido, son puramente burocráticos. En su momento, la UEFA decidió que España sería uno de los doce países en los que se jugaría esta Eurocopa tan coral. Y, por entonces, en diciembre de 2017, el organismo organizó un sorteo por parejas de selecciones que albergarían la Euro para conocer cuáles podrían disputar los tres partidos de su fase de grupo en su país. Ante eso, había varios criterios deportivos. Como, por ejemplo, que si uno de los dos combinados de la pareja caía eliminado en las fases previas a la Eurocopa, sería el otro el que podría jugar en su estadio sus tres partidos como local. Aunque en uno de ellos, les tocaría ser visitantes.

En ese sorteo de parejas, España quedó encuadrada junto a Irlanda, que fue eliminada antes de la fase de grupos de la Euro y, por tanto, no tomaría parte del torneo. Aunque Dublín, su sede, finalmente tampoco pudo ser un espacio que albergase la Euro, al no reunir las condiciones que la UEFA solicitó a Irlanda por la pandemia del Covid-19. Algo parecido a lo que sucedió con San Mamés, que iba a ser el estadio español , pero que finalmente no lo ha sido al no poder garantizar la presencia de público en los estadios, un requisito que era indispensable. Por ello, la sede española se trasladó a La Cartuja.

Así, España se ganó el derecho a disputar los tres partidos de su grupo en su territorio. A pesar de que uno de ellos, el de Eslovaquia, tendría que jugarlo como visitante, a efectos legales.

Los casos de Italia, Países Bajos, Inglaterra, Dinamarca y Alemania

Un caso similar al España, por ejemplo, es el de Italia o Países Bajos. En aquel primer sorteo, las dos eran las parejas respectivas de Azerbaiyán y Rumanía, ambas eliminadas en las fases previas de la Euro. Por tanto, Italia y Países Bajos han disputado sus tres partidos en sus feudos. Los 'azzurri', en el Estadio Olímpico de Roma, mientras que Holanda ha jugado en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam. Sin embargo, a ambos les ha tocado 'ejercer' como visitantes una vez: a Italia contra Turquía, y a Países Bajos frente a Macedonia del Norte.

Otros tres anfitriones, por su lado, también han jugado sus tres primeros partidos de la Euro en casa: Inglaterra, Alemania y Dinamarca. Y siempre uno como visitantes. Aunque solo en el caso del combinado danés, pareja de Rusia, se necesitó un nuevo sorteo para saber qué selección jugaría sus tres encuentros en casa, pues ambas se clasificaron a la Euro de forma directa. Por tanto, la UEFA tuvo que echarlo a suertes y fueron los de Kasper Hjulmand los que se llevaron la 'perra chica'. Rusia, por su lado, ha jugado dos encuentros en el Gazprom Arena de San Petersburgo y uno en Copenhague, precisamente ante Dinamarca.

Inglaterra y Alemania, por su parte, no necesitaron sorteo. Y es que Escocia y Hungría, sus respectivas parejas, se clasificaron después en la repesca y, por ende, quedaron por detrás en cuanto a méritos deportivos, el criterio más importante para discernir el pais que jugaría los tres partidos de su grupo en su sede. Por ello, tanto escoceses como húngaros, al igual que Rusia, han jugado dos partidos en casa y uno fuera.

Las posibilidades de España de volver a jugar en La Cartuja

Eso sí, si España avanzase a octavos de final, tendría complicado volver a jugar en La Cartuja. Si pasase como primera, algo que es posible aunque difícil, jugaría el 29 de junio en Glasgow, Escocia. Y si se clasificase como segunda, se mediría a Croacia el 28 de junio en Copenhague, Dinamarca. Aunque, en el hipotético caso de que terminase tercera, y en función del resto de resultados (hay que recordar que pasan a octavos los cuatro mejores terceros), podría darse el caso de que le tocase jugar el día 27 ante Bélgica... en el que será, precisamente, el último encuentro que acoja La Cartuja en esta Eurocopa.