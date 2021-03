¿Por qué Jadon Sancho no juega hoy el Borussia Dortmund vs. Sevilla, el partido de vuelta de los octavos de la Champions League 2020-2021?

El internacional inglés, baja clave para los alemanes.

¿Por qué Jadon Sancho no juega hoy el Borussia Dortmund vs. Sevilla , el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2020-2021? Esa es la pregunta que más de un aficionado del fútbol puede estar haciéndose en estos momentos, cuando ve que el delantero del equipo alemán no está ni entre los titulares ni entre los suplentes del conjunto de la Bundesliga para el duelo de esta noche en el Signal Iduna Park .

El Borussia Dortmund ha ganado 2-3 en Nervión el partido de ida y tiene encaminado su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero llega al compromiso de vuelta con un importante parte de bajas. Por ejemplo, no estará Akanji y Reyna y Guerreiro estaban en duda , pero la ausencia más destacada es la de un hombre clave para los alemanes como es el internacional inglés Jadon Sancho, baja por lesión .

“Es una pérdida importante, sobre todo teniendo en cuenta el buen momento de forma por el que estaba pasando últimamente”, dijo Michael Zorc, director deportivo del Dortmund, sobre un jugador que acumula 12 goles y 13 asistencias esta temporada.

El joven atacante británico ya se había perdido el pasado fin de semana el encuentro liguero ante el poderoso Bayern Múnich , partido en el que los de Edin Terzic perdieron 4-2 pese a los dos goles de Erling Haaland antes de los 10 minutos de juego. Sancho sufrió una lesión muscular en el partido de Copa que el Dortmund disputó el miércoles ante el Borussia Mönchengladbach que sirvió a los amarillos para pasar a semifinales.

Para seguir vivos en la Champions League, los sevillistas tendrán que salir al Signal Iduna Park a por la victoria, ya que sólo le vale sumar un triunfo por más de un gol de diferencia para intentar dar la vuelta al 2-3 de la ida. Aquí tienes los resultados que necesita el cuadro hispalense para eliminar a los alemanes.

El equipo de Julen Lopetegui vive uno de los momentos más complicados de la temporadas tras acumular tres derrotas consecutivas contra Barcelona y Elche incluyendo la eliminación de la Copa del Rey cuando estaba a sólo un minuto de clasificarse para la final.