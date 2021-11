Por qué Ibrahimovic vuelve a jugar con Suecia

Zlatan Ibrahimovic vuelve a ser internacional. El delantero del Milan decidió hace unos meses intentar hacer su último gran servicio para la Selección de Suecia a pesar de que anunció su retirada del equipo en 2016.

El veterano atacante, que debutó hace más de veinte años con su selección (un 31 de enero de 2001, en un empate sin goles ante Islas Feroe) anunció su retirada de la selección tras la Eurocopa de 2016. Sin embargo, hace unos meses, hizo pública su voluntad de regresar al combinado nacional, por lo que fue llamado a filas por el seleccionador Janne Andersson.

Así, el delantero, de 39 años, 'redebutó' ante Georgia el pasado 25 de marzo y tenía todas las papeletas para estar en la Eurocopa. Sin embargo, se lesionó de su rodilla izquierda el pasado 9 de mayo, en el partido de Serie A entre su equipo, el AC Milan, y la Juventus de Turín.

Ahora, ya completamente restablecido de sus lesiones, Ibrahimovic ha vuelto a la convocatoria de Suecia para disputar los dos partidos trascendentales para clasificarse para el Mundial de Qatar 2022, que podría ser su última oportunidad de disputar el gran torneo.

De hecho, el delantero sueco había jugado en 117 ocasiones con su equipo nacional y había anotado 62 goles y llegó a disputar 4 Eurocopas (2004, 2008, 2012 y 2016) y 2 Mundiales (2002 y 2006) hasta que que decidió colgar las botas hace 5 años.

Curiosamente, Ibrahimovic, que no consiguió nunca marcar en un Mundial y se perdió las ediciones de 2010 y 2014 al no lograr clasificarse, no estuvo en el de 2018 en el que sus compañeros lograron uno de los mejores reultados recientes del país al llegar hasta cuartos de final. Ahora, su gran objetivo será y clasificarse para el Mundial de Qatar 2022.