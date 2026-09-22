Debía ser la imagen histórica del día, el primer apretón de manos entre Hansi Flick y José Mourinho como rivales en el Clásico, pero el portugués decidió escaparse en el último momento.

En una reunión que todos esperaban en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, estuvo presente el técnico del Barcelona y estuvo presente Diego Simeone, pero faltó el entrenador del Real Madrid, dejando tras de sí una nueva tormenta de polémica y una contundente respuesta del técnico del Atlético.

Una ausencia sorpresa aplaza el primer encuentro

Hansi Flick acudió este martes a la reunión anual de los entrenadores de Primera y Segunda División en la sede de la Federación Española de Fútbol, según "Mundo Deportivo", una reunión que constituye una tribuna anual para que los entrenadores expresen sus quejas y preocupaciones.

Estaba previsto que este encuentro fuera el primero de la historia entre Flick y Mourinho, pero el entrenador del Real Madrid no asistió debido a lo que se dijo que fue un "conflicto de agenda", privando a todos de la escena esperada.

Simeone responde a las acusaciones sobre el arbitraje

A la reunión acudió Diego Simeone pocos días después de la victoria en el derbi de Madrid, y se distanció de las duras críticas que Mourinho dirigió al arbitraje.

El entrenador portugués había presentado una extensa queja contra el árbitro Ortiz Arias, acompañada de imágenes de dos incidentes polémicos en el derbi, lo que le abrió el fuego de las críticas, algo que apunta a que el técnico portugués se alejó de la reunión para evitar el enfrentamiento.

La respuesta de Simeone fue tajante: "Respetamos las opiniones de todos, pero debemos recordar que Flick, Mourinho, Pellegrini y Simeone gozan de una posición especial, con una gran exposición mediática como entrenadores, y debemos tener cuidado con lo que decimos".

El foro de las quejas y los salarios

Estas reuniones siempre han constituido una plataforma vital para los entrenadores. En años anteriores expusieron casos de colegas suyos que habían sufrido impagos de sus salarios por parte de sus clubes, y el debate abierto con los árbitros es uno de los temas recurrentes, pues el foro permite a los entrenadores plantear preguntas y a los árbitros responderlas para acercar posturas.

La nueva cita: 25 de octubre

El primer encuentro real entre Flick y Mourinho se aplazará hasta el 25 de octubre, fecha del primer Clásico de esta temporada en el Camp Nou, y será el quinto partido desde la reanudación de la Liga.

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Y sobre el terreno de juego, los entrenadores solo se han enfrentado una única vez, fue en la temporada 2019/2020, cuando el Bayern Múnich dirigido por Flick venció al Tottenham dirigido por Mourinho por 3-1 en el último partido de la fase de grupos de la Champions League.