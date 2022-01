Por qué hay partidos de la Copa de Rey 2022 este fin de semana y no de LaLiga

Existe una realidad insoslayable en un fútbol en el que todo se discute: cada vez hay más partidos, cada vez los jugadores descansan menos. Juegos y más Juegos. Viajes y más viajes. Torneos y más torneos. Los calendarios se quedan sin huecos. Y aparecen extrañas fechas en el camino. Eso se verá, por ejemplo, este fin de semana: la Copa del Rey “reemplazará” a LaLiga durante el sábado y domingo.

La explicación se encuentra, en parte, en la Supercopa de España. Con el nuevo formato (cuatro equipos), la nueva sede (esta edición se está disputando en Arabia) y las nuevas fechas (se juega en enero y no en el verano europeo), se ajustaron los espacios y se debe aprovechar cada día. Nada se puede desperdiciar.

El Real Madrid y el Barcelona se enfrentaron el miércoles. Atlético de Madrid y el Athletic lo hicieron un día después. La final, entre los dirigidos por Ancelotti y los hombres de Marcelino, se juega este domingo. Los cuatro equipos, por razones obvias, no se pueden presentar este domingo en LaLiga. Pero el balón debe seguir girando…

La Copa del Rey, sábado y domingo

El sábado, para aprovechar los tiempos, habrá cuatro partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa del Rey: Mallorca vs. Espanyol, Sporting Gijón vs. Cádiz, Girona vs. Rayo Vallecano y Betis vs. Sevilla. El domingo, en tanto, se jugará el Atlético Baleares vs. Valencia.