«¿Por qué ha cambiado la FIFA su costumbre?». Gran indignación en Francia tras el nombramiento del árbitro del partido de Marruecos

La designación de un equipo arbitral totalmente argentino para el Francia-Marruecos de cuartos de final del Mundial 2026 ha generado polémica en Francia y dudas sobre la decisión de la FIFA.

La FIFA designó al argentino Facundo Teo como árbitro principal, acompañado por un equipo arbitral íntegramente argentino, incluidos asistentes, cuarto árbitro y VAR, algo que los medios franceses consideran inusual en comparación con el resto del torneo.

Según el diario español «AS», RMC Sport se mostró sorprendida y abrió su reportaje con una crítica mordaz, al considerar que la FIFA había generado muchos interrogantes al designar un equipo arbitral de una sola nacionalidad para un partido de tal importancia.

Recuerdan que, en la mayoría de los partidos, la FIFA asigna un árbitro de campo de un país y al cuarto árbitro o al de vídeo de otro, lo que aquí no se respetó.

La decisión avivó la polémica por la tensa relación deportiva entre ambos países desde la final de 2022, que Argentina ganó en un partido histórico.

La afición francesa no ve con buenos ojos que un árbitro argentino dirija el partido, sobre todo porque ambos equipos son favoritos al título.

RMC recordó que Argentina ya había expresado su malestar antes del duelo de octavos contra Egipto, cuando la FIFA designó al francés François Litxer como árbitro. lo que muchos consideraron entonces una decisión controvertida. Ahora, el nombramiento de un árbitro argentino para el Francia-Marruecos reaviva el debate sobre los criterios de designación en las eliminatorias.

Será el primer partido de Tiu con Francia, lo que añade más atención al encuentro.