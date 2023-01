¿Por qué el futbolista del Real Betis Aitor Ruibal tiene el pelo teñido de verde/azul?

El look del futbolista de 26 años no pasa desapercibido y tiene una explicación.

Ha causado furor el pasado fin de semana el nuevo look de Aitor Ruibal. En Madrid, durante la victoria del Real Betis ante el Rayo Vallecano, el futbolista del conjunto andaluz ha sido uno de los grandes protagonistas. Y no tanto por su desempeño sobre el terreno de juego, sino por el color de su pelo.

El dorsal '24' del equipo de Manuel Pellegrini sorprendió a todos con su teñida cabellera. Una mezcla de azul y verde que no ha pasado de desapercibida. "Mr. Blue Sky", rezaba un tuit publicado desde la cuenta oficial del Betis con la imagen del jugador verdiblanco tomándose la cabeza.

Una cabeza cuyo nuevo color tiene un porqué. Sobre su nuevo look, que causó sensación en tierras madrileñas, Aitor recordó que no es la primera vez que se pinta el pelo de un color diferente al natural.

"Ya me dio suerte la última vez que me teñí, en la final de la Copa del Rey. He probado a ver si había suerte, pero hago las cosas porque me gusta la locura sobre todo", comentó el mediocampista de 26 años en los micrófonos de RTV Betis.

Se espera que Ruibal, que viene de jugar los 90 minutos contra el Rayo, sea titular en la segunda semifinal de la Supercopa de España 2023 este jueves, cuando los andaluces se enfrenten al FC Barcelona en Arabia Saudí.