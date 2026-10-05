¿Por qué fue excluido Lamine Yamal de la lista final del premio Golden Boy 2026?

Se ha encendido la lucha por el premio al mejor joven europeo "Golden Boy" de 2026, después de que este lunes se desvelara la lista definitiva que incluye a 25 jugadores menores de 21 años, de entre las 50 promesas que figuraban en la lista inicial, con la sorprendente ausencia de la estrella del Barcelona Lamine Yamal.

El galardón, creado por el diario italiano "Tuttosport" en 2003, se concede al mejor jugador menor de 21 años que milita en las competiciones europeas, y es uno de los premios individuales más destacados que siguen el ascenso de las jóvenes promesas del continente.

La lista definitiva incluyó a: "Charalampos Kostoulas (Grecia, Brighton), Rodrigo Mora (Portugal, Roma), Jobe Gado (Francia, Borussia Dortmund), Xavi Espart (España, Barcelona), Franco Mastantuono (Argentina, Fiorentina), Fin Jeltsch (Alemania, Stuttgart), Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina, Juventus)".

"Said El Mala (Alemania, Colonia), Marc Bernal (España, Barcelona), Jon Martín (España, Real Sociedad), Konstantinos Karetsas (Grecia, Borussia Dortmund), Endrick (Brasil, Real Madrid), Gianluca Prestianni (Argentina, Benfica), Estêvão (Brasil, Chelsea), Junior Kroupi (Francia, Bournemouth), Lennart Karl (Alemania, Bayern Munich)".

"Myles Lewis-Skelly (Inglaterra, Arsenal), Jorrel Hato (Países Bajos, Chelsea), Victor Froholdt (Dinamarca, Oporto), Rayan (Brasil, Bournemouth), Luka Vušković (Croacia, Brighton), Ayoub Bouaddi (Marruecos, Manchester City), Yan Diomande (Costa de Marfil, Real Madrid), Pau Cubarsí (España, Barcelona), y Warren Zaïre-Emery (Francia, París Saint-Germain)".









¿Por qué quedó fuera Lamine Yamal?

La mayor sorpresa fue la ausencia de Lamine Yamal de la lista de los 25 candidatos, pese a su condición como una de las mayores promesas del fútbol mundial.

La exclusión de la estrella del Barcelona se debe a las normas del premio "Golden Boy", que impiden que un jugador lo gane más de una vez, después de que Yamal se coronara con el galardón en 2024.

Por tanto, Yamal quedó fuera de la carrera de 2026 de forma automática, a pesar de que sigue compitiendo con fuerza por el liderazgo en el panorama mundial de las jóvenes promesas.



