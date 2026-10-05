En una escena que puede parecer extraña para los aficionados al fútbol español, hoy lunes arranca el camino de la Copa del Rey para la temporada 2026/2027 sin sus gigantes.

112 equipos contendrán la respiración para conocer su destino en la primera ronda, mientras que el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad seguirán el sorteo desde la distancia.

La Copa siempre ha estado ligada a la alegría en Cataluña, pues el Barcelona es el rey histórico de la competición con 32 títulos, y no se puede imaginar el torneo sin su eterno rival, el Real Madrid. Pero esta vez la ausencia no es una retirada ni una sanción, sino una ventaja contemplada por el reglamento.

¿Cuál es el secreto de la exención?

El secreto reside en la Supercopa de España. Según la normativa de la Federación Española, los cuatro equipos que disputan la Supercopa quedan exentos de jugar las rondas preliminares de la Copa del Rey.

Las cuatro plazas de la Supercopa, que este año se trasladó de Arabia Saudí a Estambul tras varios años celebrándose allí, corresponden al campeón y al subcampeón de LaLiga y de la Copa del Rey de la temporada pasada, lo que esta temporada recayó en el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

¿Cuándo aparecen los grandes?

Los cuatro grandes no tendrán que esperar mucho. Según el diario "Sport", comenzarán su andadura en la Copa del Rey directamente desde los dieciseisavos de final, saltándose así la primera y la segunda ronda del torneo.

Y el privilegio no se queda ahí, ya que el sistema garantiza que su primer enfrentamiento en el torneo sea ante uno de los equipos peor clasificados que queden en la competición, lo que les concede un comienzo teóricamente más fácil en el camino para defender sus sueños de Copa.







