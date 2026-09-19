







Fabio Silva está siendo hasta ahora uno de los mejores jugadores del Borussia Dortmund en esta todavía joven temporada de la Bundesliga. El delantero del BVB ya ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia en cinco partidos entre todas las competiciones. Sobre todo convenció su entendimiento con el otro delantero del Dortmund, Serhou Guirassy: ambos se dieron una asistencia mutuamente la semana pasada, tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Serhou Guirassy elogió a su compañero de ataque y dijo que se alegraría si pudieran jugar más a menudo juntos.

En la tercera jornada de la Bundesliga de la semana pasada, Silva pudo celebrar su debut como titular en la Bundesliga esta temporada en el 3-0 ante el SV Paderborn. Convenció en todos los aspectos.

Aun así, Fabio Silva, que en verano también coqueteó con una salida debido a que el tiempo de juego de la pasada temporada no siempre le satisfizo, tendrá que empezar de nuevo en el banquillo en el partido del BVB de este sábado ante el VfB Stuttgart. La pregunta es si el jugador de 24 años está lesionado o si su nuevo envío al banquillo responde puramente a motivos tácticos.

En Sky, el entrenador del Dortmund, Niko Kovac, dio la respuesta: "Fabio lo ha hecho realmente muy bien últimamente. Eso también se lo he dicho. Pero hoy jugamos fuera de casa", afirmó Kovac. Y para eso haría falta alguien que defensivamente estuviera un poco más en casa que el portugués.

Así pues, el BVB comenzará en Stuttgart con su probada formación 3-4-2-1, con Guirassy como único punta. Por detrás de él, Ethan Nwaneri y Maximilian Beier formarán una especie de doble mediapunta, mientras que por detrás de ambos los mediocentros Felix Nmecha y Joey Veerman darán equilibrio.

Así juegan VfB Stuttgart vs. BVB en la 4.ª jornada de la Bundesliga: las alineaciones

VfB Stuttgart: Bredlow - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Prömel, Stiller - El Khannous, Undav, Führich - Demirovic.

Borussia Dortmund: Kobel - Schlotterbeck, Anton, Gadou - Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson - Beier, Nwaneri - Guirassy

¿Dónde se ve hoy en directo VfB Stuttgart vs. BVB? En este canal se emite / transmite por TV y livestream el partidazo de la Bundesliga con el Borussia Dortmund





Partido VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Competición Bundesliga Jornada 4 Fecha 19 de septiembre de 2026 Hora 18.30 horas Lugar MHP-Arena, Stuttgart TV Sky Livestream SkyGo, WOW



