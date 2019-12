¿Por qué el Valencia no lleva publicidad en su camiseta en el partido contra el Ajax de la UEFA Champions League?

Los che no pueden llevar el nombre de su sponsor en el partido porque la legislación holandesa no permite la publicidad de casas de apuestas.

El jugó con una camiseta inusual su partido ante el de la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA . Muchos aficionados veían algo raro en la camiseta y la respuesta estaba en que los de Celades no lucían en su equipación la publicidad habitual.

¿Por qué no la lucieron? Los che no podían lucir la publicidad de la marca Bwin como viene siendo habitual esta temporada pero no porque hayan roto el contrato, que une a ambas entidades durante tres temporadas y sí porque no lo permite la legislación.

El Valencia había lucido la publicidad en su camiseta durante los otros cinco partidos de la fase de grupos de la Champions de esta temporada pero la ley en no permite que se muestren anuncios de casas de apuestas en los partidos de fútbol y el Valencia tuvo que jugar sin la sereigrafía en la parte frontal de su camiseta.