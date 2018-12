¿Por qué el Sevilla - Lazio de dieciseisavos de la Europa League se juega en miércoles y no en jueves?

El conjunto de Nervión tiene que adelantar al día 20 el duelo que en principio estaba previso que se disputase el 21 de febrero.

El Sevilla ya está en los diecisesiavos de final de la UEFA Europa League en los que se verá las caras con uno de los rivales más complicados que le podían tocar en el sorteo.

Además la eliminatoria tendrá una novedad respecto al horario y es que se resolverá en poco más de seis días, ya que el partido de ida se disputa en el Stadio Olimpico a las 18:55 del jueves 14 de febrero y la vuelta será el 20 de febrero en el Sánchez-Pizjuán a las 18 horas.

El partido de vuelta se ha adelantado al miércoles por motivos de seguridad, ya que el día 21 también juega el Betis en Sevilla, concretamente en el Benito Villamarín, ante el Stade de Rennais. El duelo elegido para ser adelantado es el del Sevilla debido a que en la pasada edición de LaLiga los verdiblancos fueron sextos y su eterno rival séptimo y eso les concede una posición de privilegio.

De hecho, el Sevilla también tendrá que cambiar el horario habitual de los partidos europeos y no jugará ni a las 18:55 ni a las 21, si no que lo hará a las 18 horas para no coincidir con los partidos de octavos de la UEFA Champions League que se disputan también el próximo 20 de febrero.