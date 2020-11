¿Por qué el Real Madrid y el Barcelona no están en el sorteo y no juegan la Copa del Rey 2020-2021?

El y el no están presentes en el sorteo de la primera ni de la segunda ronda de la Copa del Rey 2020-2021 . Los blaugranas y los merengues no empezarán a competr en esta edición del torneo hasta dieciseisavos de final.

Como ya corruó la temporada pasada, el motivo no es otro que la Supercopa de España . El Real Madrid y el Barcelona disputarán el torneo a cuatro tras haber sido campeón y subcampeón de , mientras que al Athletic y la Resl Sociedad jugarán como finalistas de la Copa del Rey 2020.

Los clubes que disputen la final de la Supercopa de no empezarán a disputar la Copa del Rey hasta Dieciseisavos y la misma en lugar de disputarse el día 16 se celebrará el día 20 de enero para coincidir con las fechas de la final four de la citada Supercopa.

