¿Por qué el Real Madrid juega de 'verde intenso' ante el Espanyol en el Bernabéu?

Pese a ser locales, los madrileños usarán su tercera equipación.

Una de las reglas que no están escritas en el fútbol es la que marca que el equipo local juega con la primera equipación. Es decir, el jugará sus partidos siempre vestido de blanco en el Santiago Bernabéu. Cualquiera sea el color de la camiseta rival, los merengues lucirán su histórica indumentaria cuando jueguen en casa. Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla.

Y este sábado, contra el de , habrá precisamente una excepción. El Real Madrid no jugará de blanco pese a recibir a los catalanes en el Bernabéu, por la jornada 16 de . En este caso, los madrileños usarán su tercera equipación, la polémica elástica de color "verde intenso" que presentaron hace poco más de cuatro meses. ¿La razón? El club lleva a cabo esta acción para sumarse a la Cumbre del Clima que se celebra justamente en Madrid.

"Esta iniciativa se enmarca en el apoyo del club a la acción Castellana Verde y dentro de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25). Además, los aficionados que acudan al encuentro podrán ver en la fachada principal del estadio la gran lona ecológica de 35,77 metros de ancho por 19,60 metros de alto que ha instalado el club y que se mantendrá hasta la conclusión el 13 de diciembre de la cumbre del clima", explica el Madrid en su página web oficial.

💚🌐👕 ¡El sábado jugamos de verde para mostrar nuestro apoyo a la Cumbre del Clima! #COP25 | #HalaMadrid pic.twitter.com/78Gd97bXgR — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 6, 2019

En julio de este año, el Real Madrid hacía oficial la nueva tercera equipación para la temporada 2019/20, y la principal novedad era el color verde intenso utilizado para esa camiseta, siguiendo con la tradición de utilizar colores llamativos e inusuales. Después del rojo, el naranja, el negro o el gris, era el momento del color verde.

Cabe destacar que esta equipación está destinada, en principio, a ser utilizada como visitante en la . Aunque en los últimos años no es menos cierto que el Real Madrid también las ha utilizado incluso en La Liga y en otras competiciones. Esta temporada, los colores elegidos fueron el blanco tradicional, el azul para la segunda equipación, y el verde intenso para la tercera.

Según la marca que viste al Real Madrid -Adidas- esta equipación está inspirada en el nuevo estadio Santiago Bernabéu: "La capacidad del Real Madrid para adelantarse e innovar frente a sus competidores es parte de su historia y, esta nueva temporada, no será menos. Para un madridista, los éxitos conseguidos en el pasado jamás interfieren en los éxitos futuros. Por eso, “You own the future” es el concepto elegido para representar esta equipación. El Real Madrid es un equipo que ha hecho Historia, hemos dejado huella en el pasado pero el futuro también nos pertenece. El futuro es nuestro. Todos los títulos y éxitos que aún están por llegar y que seguirán haciendo de este club el más laureado de la Historia y el nuevo Santiago Bernabéu, será testigo de todos estos triunfos".