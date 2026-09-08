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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Por qué el Inter juega en Madrid sin patrocinador en la camiseta

Inter Milán

El Inter lucirá una camiseta diferente a la habitual esta noche en el Santiago Bernabéu, de cara al partido de Champions League contra el Real Madrid . En cumplimiento de la normativa vigente en España, según ha podido saber Calcio e Finanza, en la parte frontal de la equipación del Inter no estará presente el logo de Betsson.Sport, que desde la temporada 2024/25 acompaña al club de Viale Liberazione como patrocinador principal.


Se trata de una modificación ligada a las estrictas disposiciones introducidas en los últimos años por las autoridades españolas en materia de publicidad y patrocinios de los operadores del juego y las apuestas, que han tenido un impacto especialmente relevante precisamente en el mundo del deporte y del fútbol: el marco normativo de referencia es el Real Decreto 958/2020 de 3 de noviembre de 2020, dedicado a las comunicaciones comerciales de las actividades de juego. La disposición entró en vigor el 5 de noviembre de 2020 y marcó un cambio de rumbo decidido con respecto a la normativa anterior.




La propia normativa de la UEFA también tiene en cuenta las legislaciones de cada país. En líneas generales, los reglamentos sobre la equipación permiten a los clubes que participan en competiciones europeas mostrar un patrocinador principal en el frontal de la camiseta, con una superficie máxima de 200 centímetros cuadrados.



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