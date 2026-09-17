¿Por qué el entrenador del Al-Ittihad rechazó marcharse a la Bundesliga?

Diversos informes de prensa alemanes han revelado un movimiento por parte del Borussia Mönchengladbach para fichar a Jens Weißing, director técnico del Al-Ittihad saudí, durante el próximo periodo, después de que el club alemán entrara en negociaciones con el entrenador para estudiar la posibilidad de que asuma la dirección técnica.

El diario alemán "Bild" señaló que Roland Virkus, director deportivo del Borussia Mönchengladbach, contactó con Weißing a través de un intermediario, dentro de los movimientos del club en busca de distintas opciones para dirigir al equipo durante la próxima etapa, antes de que el entrenador alemán definiera su postura ante la oferta.

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Según el informe, Weißing rechazó la oferta presentada por el Mönchengladbach, subrayando que el momento actual no encaja con sus planes, en vista de su vinculación con su proyecto en el Al-Ittihad y su deseo de continuar trabajando con el equipo durante el próximo periodo.

"Bild" aclaró que el entrenador alemán no desea abandonar el Al-Ittihad en una fase temprana de su proyecto, especialmente porque aún trabaja en la construcción de un equipo capaz de competir y de alcanzar los objetivos que fijó desde que asumió el cargo.

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La razón del rechazo de Weißing se debe a que actualmente busca continuar con su misión en el Al-Ittihad y devolver al equipo al círculo de la lucha por los títulos, después de haber comenzado a plasmar sus ideas tácticas y a construir una identidad clara para el equipo desde el inicio de su proyecto con el club saudí.

El rechazo del entrenador alemán a regresar a su país, pese al interés del Mönchengladbach, confirma su apego a continuar con el Al-Ittihad en estos momentos y su falta de deseo de interrumpir el proyecto que inició para trasladarse a una nueva experiencia en la Bundesliga.

El interés del Borussia Mönchengladbach por los servicios de Weißing refleja el aprecio del club alemán por sus cualidades técnicas, si bien el entrenador ha definido su postura en la etapa actual, prefiriendo continuar trabajando con el Al-Ittihad y centrarse en sus objetivos con el equipo en lugar de marcharse y regresar a la Bundesliga.