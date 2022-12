Por qué el 'Dibu' Martínez festejó el 'guante de oro' con ese gesto en la final del Mundial de Qatar 2022

El meta argentino desveló por qué motivo celebró el "Guante de Oro" de esa manera

Nadie tiene ninguna duda de que el 'Dibu' Martínez fue uno de los héroes del triunfo de Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. Su parada milagrosa en el último minuto del tiempo reglamentario y su actuación memorable en la tanda de penaltis fueron clave para el título argento y la coronación de Leo Messi como rey indiscutible del fútbol mundial.

Martínez, que fue premiado con el "Guante de Oro" del Mundial de Qatar 2022, fue tendencia en las redes sociales por su particular forma de festejar el galardón, llevándose el trofeo a sus partes, en un gesto que fue muy polémico y comentado. Pero ¿por qué festejó ese premio de esa manera tan extravagante? ¿por qué se llevó el premio a la zona de la ingle?

Martínez explicó, al terminar el partido, su particular gesto en el medio argentino La Red: "Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va", comentó el meta argentino. Cabe recordar que antes de ese momento, Emi Martínez fue uno de los primeros jugadores en consolar a Kylian Mbappé después del triunfo argentino en el Mundial. 'Dibu' tuvo palabras amables para el delantero del PSG, que estaba roto por la derrota y que estaba justo al lado del presidente de Francia, Macron.