El futuro del neerlandés Marino Pusic con el Al-Ahli parecía estar en el aire antes del duelo ante el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones de élite de Asia, después de que informaciones previas apuntaran a que una derrota del equipo o el no lograr la victoria podrían precipitar su salida de la dirección técnica.

Pero el partido terminó con empate 1-1 y, pese a que persisten los interrogantes sobre el rendimiento del conjunto, no se tomó ninguna decisión de destituir al entrenador, lo que da pie a las preguntas sobre qué frenó el paso hacia el cambio.

Según reveló el periodista Abdulrahman Amer a través del programa " Dawrina Gheir ", el obstáculo económico está detrás de que no se haya producido la destitución de Pusic, a pesar de que la dirección ejecutiva ya había decidido realizar un cambio técnico, debido a su insatisfacción con el nivel del equipo y al descenso de sus resultados en el último periodo.

La crisis se remonta a los detalles del contrato del entrenador neerlandés, que se extiende por dos temporadas hasta junio de 2028, ya que no incluye una cláusula de rescisión sencilla que permita al Al-Ahli terminar el vínculo a cambio de una cantidad limitada, lo que hace que la rescisión del contrato esté ligada al pago íntegro de los salarios del periodo restante.

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Amer explicó que las obligaciones económicas requeridas para terminar el contrato de Pusic alcanzan cerca de 7,5 millones de euros, es decir, más de 45 millones de riales saudíes, en medio de la insistencia del entrenador en cobrar la totalidad de sus emolumentos para aceptar la salida, lo que ha situado a la dirección ante un coste sumamente elevado.

De este modo, el empate ante el Al-Sadd no fue suficiente para cambiar la postura de la dirección respecto al entrenador, pero tampoco se tradujo en una decisión de destitución inmediata, después de que el deseo técnico de realizar el cambio chocara con un gran obstáculo económico, sobre todo porque terminar el contrato en este momento supone asumir el valor de los salarios restantes hasta su fecha de finalización.

Así, parece que la continuidad de Pusic con el Al-Ahli no está necesariamente ligada a una renovada confianza en su capacidad para dirigir al equipo, sino que la imponen los complejos cálculos económicos de su contrato, lo que deja a la dirección ante dos difíciles opciones: asumir la factura de la salida, que supera los 45 millones de riales, o mantener al entrenador pese al descenso de los resultados y las continuas críticas.