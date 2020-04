¿Por qué Dybala juega con medias cortas?

La Joya tiene un particular detalle en su look que no pasa desapercibido entre sus seguidores.

Paulo Dybala es uno de los nombres más reconocidos del planeta fútbol. El delantero de la Juventus y la Selección argentina llama la atención principalmente por su juego y sus goles, pero también atrae a sus seguidores por otras cuestiones. En este caso, por una particularidad de su look dentro del campo de juego.

De hecho, por más increíble que suene, una de las preguntas que más le hacen a la Joya está relacionada con la manera en la que usa las medias de su uniforme.

"No sé. Todo el mundo me lo pregunta", contestó el ex-Instituto y Palermo entre risas, en declaraciones a Unisports , y continuó: "Me siento cómodo así. Siento que tener las medias hasta arriba de la rodilla es un poco incómodo para la flexión del movimiento. Usarlas como las uso me hace sentir muy cómodo".

En la misma línea, el atacante de 26 años reveló: "Mucha gente se lo pregunta, pero no es algo en particular. Me gusta estéticamente, pero lo más importante es que me hace sentir cómodo".