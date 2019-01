¿Por qué Diego Lainez no juega con el Betis contra Real Madrid?

El crack mexicano verá el partido ante el conjunto Merengue desde la grada.

Diego Lainez llegó al Benito Villamarín con el resto del plantel del Betis; sin embargo, el fichaje del conjunto verdiblanco no está disponible para disputar el compromiso ante Real Madrid, correspondiente a la fecha 19 del campeonato español.

Y es que el crack mexicano apenas superó la revisión médica este domingo, razón por la que no está entre los convocados por Quique Setién. De hecho, será este lunes cuando Lainez complete su primer entrenamiento con el Betis. Selección del editor Luka Modric: De refugiado de guerra a mejor jugador del mundo

El propio Setién reconoció que no sabe cuándo debutará el ex América: "Veremos el estado de forma. Hasta la semana que viene no podré decidir cuándo", dijo el director técnico del cuadro español en rueda de prensa.