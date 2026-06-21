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¿Por qué Dembélé baja su nivel con Francia? Respuesta sincera desde la concentración de los «Gallos»

Francia vs Irak
Francia
Irak
World Cup
O. Dembele
L. Digne
Francia
Irak
EE. UU.

Ousmane Dembélé ha generado polémica en Francia por su bajo rendimiento con la selección en el Mundial 2026, muy distinto al que muestra con el París Saint-Germain.

Dembélé llevó al París Saint-Germain a ganar la Liga de Campeones dos veces seguidas y obtuvo el Balón de Oro el año pasado.

En el debut ante Senegal, Dembélé no brilló y fue reemplazado en el 80’, mientras Kylian Mbappé anotaba dos goles para la victoria (3-1) de los “Gallos”.

En la víspera del duelo contra Irak, Lucas Digne, lateral izquierdo de Francia y del Aston Villa, declaró en rueda de prensa:«Para mí, su nivel es el mismo».

Y añadió, según recoge la web «Foot Mercato»: «El nivel del jugador es el mismo. Estamos hablando del ganador del Balón de Oro, es un jugador excepcional».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
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Irak
IRQ

«Hay estilos y equipos distintos, y debemos darle las mejores condiciones para que muestre su talento».

Y concluyó: «En París y Barcelona los equipos dominan la posesión; aquí, contra Senegal, tuvimos menos el balón».

El próximo viernes por la tarde Francia jugará su tercer partido contra Noruega.

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