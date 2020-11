¿Por qué David De Gea no juega el Istanbul Basaksehir vs. Manchester United de la Champions League?

Dean Henderson, titular en Turquía, sienta en la Liga de Campeones al ex portero del Atlético de Madrid.

David De Gea es suplente con el esta noche, cuando los Red Devils visitan en al por la tercera jornada de la UEFA . En ese sentido, no son pocos los aficionados que pueden estar preguntándose por qué el ex portero del no es titular en el equipo inglés.

Si bien se esperaba que De Gea empezara el partido en Turquía, el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, ha optado por hacer varias rotaciones en el once. Y en esas rotaciones ha entrado el meta madrileño de la Selección española, que ha dejado su sitio al joven Dean Henderson. En ven a Henderson como el dueño de la portería del United en el futuro, y el técnico noruego ha decidido darle minutos ante el rival más accesible del grupo.

El Manchester United había vuelto a la Champions League por todo lo alto. Los Red Devils vencieron a dos clubes que pelearon por la Orejona la temporada pasada como el y el Leipzig, pero ante el Istanbul están teniendo problemas: empezaron perdiendo 2-0 y recortaron distancias con un gol de Martial al filo del descanso. ¿Lamentará Solskjær el haber sentado a De Gea?