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Michèle de Bruyne, esposa de la estrella belga Kevin de Bruyne, reveló el deseo de su familia de regresar a Bélgica, en unas declaraciones que arrojaron dudas sobre el futuro del exjugador del Manchester City con el Nápoles, después de reconocer que la vida en la ciudad italiana se ha vuelto difícil para la familia, hasta el punto de empujarla a pensar seriamente en poner fin a su experiencia y volver a casa.

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Las dificultades que afronta la familia De Bruyne ya no se limitan a adaptarse a un nuevo país, sino que se han extendido a los detalles de la vida cotidiana, en medio de la enorme fama de la que goza el jugador dentro del Nápoles y de las restricciones que esta impone a sus movimientos y a los de los miembros de su familia. Y aunque su contrato con el club italiano sigue vigente, el regreso a Bélgica parece una opción que gana cada vez más prioridad dentro de la familia.

En una entrevista con la revista belga "Nina", recogida por el diario Asharq Al-Awsat, de Arabia Saudí, Michèle habló con franqueza sobre los planes futuros de la familia, afirmando que el regreso a casa está cada vez más presente en sus conversaciones.

Dijo: "Por supuesto, pensamos juntos en el futuro", y añadió: "Cada vez nos decimos más el uno al otro: viviremos aquí, en Limburgo".

La esposa de la estrella belga no dejó mucho margen para la interpretación sobre su deseo de terminar su vida fuera de su país, al afirmar: "Cuanto antes podamos regresar aquí, mejor".

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Estas declaraciones reflejan la magnitud de la nostalgia que siente la familia por Bélgica y su deseo de recuperar el estilo de vida al que estaba acostumbrada antes del traslado a Italia, especialmente porque la experiencia en el Nápoles no ha sido tan sencilla como esperaba cuando tomó la decisión de marcharse de Inglaterra.

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La fama acorrala a De Bruyne en el Nápoles

Michèle no se detuvo en hablar de los planes de regreso, sino que reveló una de las principales razones que han hecho que la vida en el Nápoles sea agotadora para la familia: la falta de privacidad debido a la enorme popularidad de la que goza su marido.

Dijo: "Kevin lleva una vida muy restringida en el Nápoles, y eso no le resulta agradable", explicando que la familia ya no puede llevar a cabo sus actividades cotidianas con normalidad dentro de la ciudad.

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Y añadió: "Además, no podemos hacer nada juntos como familia dentro de la ciudad. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no es así?".

La esposa del jugador recordó su experiencia anterior en Mánchester, señalando que la situación era completamente distinta, pese a la gran relevancia que tenía De Bruyne durante sus años en el Manchester City.

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Explicó: "En la zona donde vivíamos, la gente estaba acostumbrada a vernos a menudo, hasta el punto de que nuestra presencia ya no era algo excepcional para ellos. Podíamos salir de casa sin que nadie nos hiciera ni una sola foto".

Pero subrayó que la situación es completamente diferente en Italia, diciendo: "En cambio, en el Nápoles, eso es imposible".

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"El fútbol ya no es la prioridad": los hijos inclinan la balanza

Las declaraciones de Michèle tuvieron un lado más profundo, al vincular el futuro de la familia con el cambio de prioridades a medida que De Bruyne avanza en su carrera profesional, afirmando que cumplir las ambiciones deportivas no significa necesariamente seguir sacrificando la estabilidad familiar.

Dijo: "Llega una etapa en la que el fútbol ya no es la prioridad. Lo he conseguido todo y lo he hecho todo".

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Después planteó una pregunta que refleja la forma de pensar dentro de la familia, ante el deseo de ofrecer una vida más estable a sus hijos, diciendo: "¿Por qué poner patas arriba la vida de tus hijos después de todo eso?".

Estas palabras revelan que, para la familia De Bruyne, la cuestión ha superado los límites de la adaptación a una nueva ciudad, para quedar ligada a lo que quiere lograr en la próxima etapa de su vida, sobre todo porque la estrella belga ya alcanzó la cima de la gloria futbolística con el Manchester City y conquistó la mayoría de los grandes títulos con los que sueña cualquier jugador.

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De las glorias del Manchester City a los problemas del Nápoles

De Bruyne había puesto fin a su largo recorrido con el Manchester City en 2025, tras expirar su contrato con el club inglés, para comenzar un nuevo capítulo en su carrera con el traspaso al Nápoles, que lo fichó por dos años después de proclamarse campeón de la Serie A.

El centrocampista belga llegó a Italia como uno de los fichajes más destacados de la competición, tras convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de la liga, con grandes esperanzas de que su experiencia y sus cualidades contribuyeran a reforzar el poder ofensivo del equipo.

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Este paso llegó después de unos años excepcionales en el Etihad, durante los cuales De Bruyne se impuso como uno de los mejores centrocampistas del mundo y fue un elemento clave en el dominio nacional y europeo del Manchester City.

También fue galardonado dos veces como Mejor Jugador del Año por la Asociación de Futbolistas Profesionales inglesa, dejando una huella difícil de repetir en la historia del club y de la Premier League.

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Pero la aventura italiana no ha transcurrido según lo previsto, pues el jugador ha afrontado diversos desafíos, en medio de informaciones que hablaron de tensiones dentro del vestuario del Nápoles, junto a un clima de inestabilidad técnica, después de pasar a trabajar bajo las órdenes de su segundo entrenador en apenas dos años.

Y con la entrada de las conversaciones sobre su futuro en una nueva fase, las declaraciones de su esposa abren la puerta a la posibilidad de su salida del Nápoles antes del final de su contrato, pese a no haber un anuncio oficial sobre su deseo personal de abandonar el club.

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Entre la ambición de seguir compitiendo en los estadios europeos y el deseo de la familia de recuperar su vida normal en Bélgica, De Bruyne se encuentra esta vez ante una ecuación diferente; quizá su futuro no esté decidido solo por lo que ofrece dentro del campo, sino también por lo que impone la vida fuera del rectángulo verde.