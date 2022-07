Por qué Boca se quedó afuera de la Copa Libertadores 2022: una derrota con responsabilidad de las tres patas

El Xeneize sumó una nueva frustración en la que se acumularon errores desde todos los sectores clave.

Boca Juniors cayó eliminado en La Bombonera de la Copa Libertadores al perder por penales frente al Corinthians. El club azul y oro sumó una enorme frustración que le quita otra vez la chance de sumar su gran objetivo. Si bien el Xeneize fue superior en la serie, el resultado y las formas pusieron en manifiesto una derrota que tiene como responsables a las tres grandes patas: la dirigencia, el cuerpo técnico y los futbolistas.

RIQUELME Y EL CONSEJO DE FÚBOL

El mercado de pases de Boca podría ser catalogado como inexistente, pero la realidad es que fue malo. El plantel quedó más corto del que ganó la Copa de la Liga Profesional hace un par de meses. Si bien es cierto que sólo se fue un Eduardo Salvio que no estaba bien, y que se prestaron a un par de juveniles sin muchos minutos para que jueguen. Tampoco se trajo futbolistas que los reemplacen en la rotación y puedan darle al equipo algo diferente.

Sebastián Battaglia no tenía un futbolista que desde el banco pudiera cambiar la historia. Boca juega 433 y el entrenador no tiene variantes a Exequiel Zeballos y Sebastián Villa. En este semestre tuvo que improvisar a Nicolás Orsini y hacer debutar a Luca Langoni (2002). Ayer, mandó a la cancha a Juan Ramírez a realizar una función que no hacía desde hace años. También tuvo que poner a Óscar Romero por la banda derecha en algún momento de esta temporada.

Boca apostó con Arturo Vidal y terminó perdiendo. Se jugó un all in a una estrella, compitiendo con un Flamengo que tiene presupuesto europeo y con una situación complicada de la Argentina en lo económico. Las otras negociaciones quedaron en stand by hasta saber el resultado de este partido, especulando con que con lo que había alcanzaba para al menos llegar a los cuartos de final. En esa la ruleta tampoco acompañó y el Consejo de Fútbol quedó expuesto por esa decisión.

Si bien el mercado de pases termina el jueves, Boca tiene hasta el sábado por haber perdido jugadores libres el 30 de junio. Tras este resultado parece difícil que se muevan o se pongan en gastos, marcando una política de pases muy particular. Al igual que el año pasado, se eligió no reforzar ni intentar mejorar justo cuando el equipo llegaba la fase eliminatoria de la Libertadores. En una postura más propia de los clubes de Europa, que por ahora al Xeneize no le ha dado resultados.

Por otro lado, las promesas de que iban a centrarse en renovaciones y mejoras de contrato tampoco se concretaron. Agustín Rossi sigue sin renovar, a Carlos Izquierdoz se le actualizó el contrato pero a fin de año quedará libre, y hay jugadores como Agustín Almendra que finalizan su vínculo a mitad del 2023 y que hoy ni siquiera son parte de la rotación. El Consejo de Fútbol tendrá que trabajar para evitar errores que más adelante le puedan costar como los que ocurrieron en esta serie frente a Corinthians.

SEBASTIÁN BATTAGLIA

El entrenador de Boca tuvo que lidiar con un plantel sin muchas variantes, pero eso no justifica sus errores notorios en esta serie. El más claro es por la falta de recursos para intentar superar los partidos y salirse de su libreto. En ningún momento el técnico intentó rotar de banda a Exequiel Zeballos con Sebastián Villa, para darle al juvenil la chance de mostrarse en su zona de confort y ver si podía sumar frente a un pésimo partido del colombiano. Eso hubiera provocado dudas en los laterales, que tendrían que haber ajustado distinto por las características de los extremos.

El único cambio que realizó Battaglia fue el ingreso de un Juan Ramírez muy bajo en lugar de Exequiel Zeballos. Eso provocó que el ex San Lorenzo pasara a ser extremo por izquierda, puesto que no es el suyo, y Sebastián Villa se cruzara a la derecha. Eso expuso aún más lo antes comentado, de ni siquiera intentar rotar a los extremos titulares para buscar variantes.

Boca en la segunda parte bajó su nivel de intensidad para presionar alto y se dedicó a cargar el juego por la izquierda buscando centros. Se volvió predecible, abandonó la banda derecha y le facilitó el juego al Corinthians. En el área siempre se encontraba Benedetto contra los tres centrales, sólo acompañado por Zeballos que ingresaba desde la punta. El resto de los jugadores de Boca se paraban en la media luna esperando el rebote y sin ir a definir, marcando no sólo un error táctico, si no un problema mental: se pensaba más en continuar la posesión que ir con convicción a intentar convertir.

El entrenador, pese a que apostó a los centros, ni siquiera intentó poner a Luis Vázquez para cargar el área. Tampoco mandó a alguno de los centrales a acompañar a Darío Benedetto. Tampoco se la jugó con Aaron Molinas, que venía de ser el de mejor nivel en las últimas derrotas de Boca, como para intentar algo diferente en la posesión.

En conferencia de prensa Sebastián Battaglia atacó el mercado de pases, en una frase que tiene verdad, pero que fue dicha en el contexto y el momento equivocado. Además, por más cierta que sea la falla de la dirigencia en el armado del plantel para este cruce, el equipo sigue siendo muy bueno, competitivo y quedó en claro en este encuentro de vuelta que el entrenador tuvo limitaciones que también fueron parte importante de la derrota.

DARÍO BENEDETTO

Todo el análisis previo podría perder peso si el delantero de Boca hubiera tenido una actuación normal frente a Corinthians. El Pipa llegó como el refuerzo estrella y terminó siendo la carta que decidió la derrota del equipo. Sí, el mercado de pases fue malo, también es cierto que Sebastián Battaglia tiene limitaciones notorias, pero si el nueve hubiera convertido una de las siete ocasiones claras que tuvo la historia sería diferente.

Por costo, repercusión, cariño e historia, la llegada de Darío Benedetto despertó ilusión en los hinchas. Para muchos, el delantero es el único ídolo del plantel y el jugador más importante. Ese contexto pone a Pipa en un lugar diferente al resto, tanto en salario, recepción de cariño y responsabilidad. Es por eso que es la representación del fallo de los jugadores en otro golpe para el club en sueño de ganar la Libertadores.

Un cabezazo y un remate sin marca en el área en Brasil, un pase atrás de Zeballos, un penal y un mano a mano - mal anulado por offside - en La Bombonera. Cinco situaciones clarísimas en una serie cerrada que un delantero de la jerarquía de Darío Benedetto no puede perdonar. Boca lo trajo para no perdonar y él lo hizo, como casi nunca en su carrera con tanto margen de error. El quinto penal, que le permitía al club pasar a cuartos, fue ejecutado con una técnica de golpeo inexplicable. La pelota apenas salió de su pie ya se iba afuera, nunca estuvo cerca de entrar y fue lo que derrumbó al equipo.

Previo al partido de vuelta el propio Martín Palermo analizó el perfil de Benedetto, recomendándole que lo baje y se centre en jugar. El Pipa es un gran delantero, tiene mucho para darle a Boca pero él deberá trabajar mucho en lo mental y en cómo está afrontando este tipo de partidos. La serie contra el Corinthians fue mala, pero tampoco estuvo bien contra Defensa, Racing y Tigre en los mano a mano de la Copa de la Liga. Se perdió aquel partido clave contra Always Ready en la altura por acumular amarillas de manera tonta, y contra River en el Monumental no la tocó y salió en el entre tiempo por un malestar.

LO QUE VIENE

Boca tiene el torneo local, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones para disputar de acá a que termine el año. El hincha quedó golpeado, decepcionado y si bien hoy no piensa en seguir sumando torneos domésticos, la realidad es que el club tiene la obligación de competir y de ganarlos.

Las próximas horas serán decisivas, tanto para ver la reacción anímica del plantel que este sábado deberán afrontar un clásico contra San Lorenzo, de la dirigencia que habrá que ver si aprovecha algo de este mercado de pases fallido al que le quedan un par de días por cerrar, y de un técnico que seguramente volverá a estar en duda por fallar y por declarar como lo hizo.

Las tres patas fallaron y perdió Boca. Ahora deberán replantearse sus errores e intentar recomponerse porque el Xeneize aún tiene mucho por competir en este semestre.