¿Por qué Benzema se venda la mano y cuánto tiempo tiene jugando así?

Karim Benzema es uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Y parece serlo todavía más desde que usa una venda en su mano derecha.

Ya se volvió habitual ver al delantero francés del Real Madrid cubrir su palma y dedos con un aparatoso vendaje color blanco. Las teorías del por qué se protege son muchas, pero en GOAL te contamos el verdadero motivo.

¿POR QUÉ BENZEMA SE VENDA LA MANO?

Karim Benzema utiliza vendaje en su mano derecha debido a una fractura del dedo meñique sufrida en una jugada ante Marc Bartra, central del Real Betis.

El ex defensa del Barcelona entró duró sobre la humanidad de francés y éste, para evitar caer de lleno contra el césped, metió la mano y terminó con una lesión que marcaría su apariencia física para siempre que viste de corto.

Aunque se entiende que el dolor ya no continúa, el galo aún mantiene la protección en su mano, pese a que ya pasó un buen tiempo de aquel incidente.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA BENZEMA CON EL VENDAJE EN LA MANO?

El incidente con Bartra cumple tres años este jueves 13 de enero de 2022, pues ocurrió el 13 de enero de 2019 durante un Betis vs. Real Madrid. Después del hecho, Karim se perdió el siguiente compromiso de los blancos, pero estuvo de vuelta para el duelo ante el Sevilla, del 19 del mismo mes. Desde entonces, Benzema lleva ya tres años usando el vendaje en su mano.

Respecto a su operación, el francés aclaró que pasó por el quirófano aunque sin mucho éxito. "Primero hice una operación, pero cuando te operas tienes que estar de baja dos meses y yo quería continuar con mis compañeros. Me he hecho otra vez daño, pero ahora no tengo tiempo para parar y para pasar por otra operación. Por eso juego con el vendaje", expresó el delantero en la previa de Inter vs Real Madrid correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League 2021-22.

Solo queda esperar para ver cuánto tiempo más veremos a Benzema con la mano vendada. Eso sí, desde que se protege, la fortuna le sonrió ya que su nivel goleador se incrementó considerablemente, al grado de que hoy es la pieza más importante en el esquema blanco.