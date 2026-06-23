Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Wales v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

¿Por qué Barti puede jugar contra Inglaterra pese a haberse perdido el partido ante Panamá?

Inglaterra vs Ghana
Inglaterra
Ghana
World Cup
T. Partey
Inglaterra
Ghana
EE. UU.

Una estrella del Villarreal lidera la alineación de las «Black Stars» frente a los ingleses

Thomas Partey fue titular con Ghana ante Inglaterra en la segunda jornada del Mundial 2026, pese a haberse perdido el debut contra Panamá.

Ghana venció 1-0 a Panamá en la primera jornada y suma tres puntos.

Está previsto que Barty comparezca ante el Tribunal Real de Southwark el próximo año tras ser acusado de cinco delitos de violación y uno de agresión sexual en 2023, a los que se sumaron dos cargos más de violación en febrero pasado.

El centrocampista, ex del Arsenal y ahora en el Villarreal, niega todos los cargos.

Su ausencia en la victoria ante Panamá se debió a que Canadá le denegó la entrada.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Ghana crest
Ghana
GHA

Tras el rechazo inicial de su visado, el centrocampista solicitó de urgencia entrar en Canadá.

El juez rechazó la apelación y mantuvo la denegación del visado.

Los documentos judiciales mostraron que no informó de esas acusaciones al solicitar la entrada a Canadá.

Además, en el tribunal se leyó que se comprometió a permanecer bajo la supervisión de la selección ghanesa durante su estancia.

No obstante, sí podrá jugar contra Inglaterra en Boston, pues Estados Unidos le concedió el visado.

También podrá jugar el último encuentro del Grupo 12 ante Croacia, el sábado en Filadelfia.

Sin embargo, si Ghana avanza a eliminatorias y le toca jugar en Canadá, el problema se repetirá.



Anuncios