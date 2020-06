¿Por qué el argentino Luka Romero aún puede jugar con México y España?

Tras convertirse en el debutante más joven de La Liga con Mallorca, varios se preguntan qué permite su triple nacionalidad.

En la actualidad, Luka Romero juega con la Selección argentina Sub 15 y desea defender sus colores por el resto de su carrera incluyendo al representativo mayor. Sin embargo, más allá de sus ambiciones, eso no significa que ya no pueda desempeñarse en las otras dos que también lo consideran ciudadano: la de y la de .

El caso de la joya del Mallorca supone uno raro en la historia del futbol: esquiva todos los candados impuestos a partir del 2008 por FIFA para evitar —en la medida de lo posible— que un futbolista esté en condiciones de representar a múltiples países en simultáne.

¡Joven promesa! #LukaRomero (15 años y 219 días), nacido en 🇲🇽, de padre 🇦🇷 y con ascendencia 🇪🇸, se convirtió en el debutante MÁS JOVEN en la historia de .



Ha jugado con la Selección 🇦🇷 Sub 15 y disputó el Sudamericano.



¿Con qué selección te gustaría verlo jugar?🇲🇽🇪🇸🇦🇷 pic.twitter.com/jclzFudNIZ — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 24, 2020

Gracias a la globalización, y al peregrinaje de su familia, sobre todo de su padre, Diego Romero Oivadis, el mediocampista cumple con los requisitos reglamentariamente hablando para solicitar un solo cambio si así lo dispusiera en algún momento.

A continuación, en Goal te explicamos a detalle el porqué de esta situación.

¿CON QUÉ SELECCIÓN PUEDE JUGAR LUKA ROMERO?

Luka (al igual que su hermano Tobías) nació en Durango, Durango, México, el 18 de noviembre de 2004. En aquella época, su progenitor prestaba sus servicios en los Alacranes del Ascenso o Segunda División desde el punto de vista jerárquico.

Diego Romero, originario de , , pasó ahí tres torneos: del Apertura 2003 al Apertura 2004. Su trayectoria se caracterizó por ser la de un trotamundos, puesto que también trabajó en Eslovenia (NK Mura), (Olmedo y Técnico Universitario) y España además de su tierra natal (el propio Quilmes, donde debutó, Atlético Rafaela y Defensores Unidos).

En suelo español es el lugar en el que se afianzó más tiempo y en el que encontró mayor regularidad cuando arribó por primera vez en 2007 cuando fichó con el Villanueva y luego el Unión Estepona. Salió a Argentina, aunque regresó al poco para firmar con Los Barrios y posteriormente en el San Pedro.

Tras eso conoció las Islas Baleares, de las que no salió nunca más. Un amor a primera vista que lo vio desfilar por el SD Formentera, PE Sant Jordi, Montuiri, Santanyí y el amateur Son Verí hasta el día de hoy a sus 45 años.

Prácticamente una década ininterrumpida ahí, lo que en automático le hubiese concedido la nacionalidad por residencia de no haber sido porque su papá, es decir, el abuelo de Luka, es hijo de españoles. Por lo tanto, se la traspasó a sus mellizos.

A través de sus contactos, Romero Oivadis logró colocar al atacante en el Formentera y el Sant Jordi, escuadra en la que los cazatalentos del lo detectaron. Eso, aunado a que vivían ahí, facilitó su incorporación a los Bermellones en 2015, pese a su condición de menor de edad. Algo que, por ejemplo, sí truncó su pase al y , que se interesaron por él en 2011.

Eso explica la razón de que Romero Bezzana cuente con tres pasaportes: dos heredadas por su padre, la argentina y la española, y una por nacimiento, que es la mexicana. Encima, las normativas del órgano rector apoyan esto con base en las Reglas de Elegibilidad en la sección de Cambio de Federación.

"Si un jugador que posee más de una nacionalidad, adoptara la nacionalidad de otro país o, al poseer varias nacionalidades, se le pudiera convocar para varias selecciones, podrá ejercer una única vez el Derecho a solicitar la autorización para jugar partidos internacionales con otra federación de la cual posea la nacionalidad, bajo las condiciones que se estipulan:



a) Si no han disputado —ya sea de manera parcial o total— ningún partido de selecciones «A» de una competición oficial representando a su federación actual, y si en el momento de su primera participación, parcial o total, en un partido internacional de una competición oficial representando a su federación actual ya poseía la nacionalidad del país para cuya federación solicita la autorización.*



b) Los jugadores que cambien de federación no podrán jugar para la nueva en ninguna competición en la que hayan jugado con la anterior.

De conformidad con lo estipulado en el art. 5, apdo. 2, aquel jugador que, por decisión de una autoridad estatal, pierda definitivamente, sin su consentimiento o contra su voluntad la nacionalidad del país para el que ha disputado algún partido internacional, podrá solicitar la autorización para jugar con otra federación de la cual posea o adopte la nacionalidad.

De conformidad con los apdos. 1 y 2 del presente artículo, aquel jugador que desee ejercer el derecho a cambiar de federación deberá presentar a la Secretaría General de la FIFA una solicitud por escrito debidamente fundamentada. La Comisión del Estatuto del Jugador tomará una decisión sobre dicha solicitud. Se aplicará el Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Una vez presentada, el jugador no podrá jugar con ninguna selección hasta que su solicitud haya sido tramitada".

*Entiéndase por "partido de selecciones A de una competencia oficial" la fase previa o final de una competencia FIFA o de alguna de las confederaciones del país en cuestión (UEFA, Conmebol, UEFA, Concacaf…). Los amistosos, aunque cuentan para efectos del Ranking FIFA, quedan excluidos.

Esto último imposibilitó que Rubens Sambueza o Rogelio Funes Mori se desempeñaran con el Tricolor. O que se permitiera la permuta de Bojan Krkic hacia o, más recientemente, Munir El Haddadi a .