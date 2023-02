El director deportivo va a salir del club aunque tiene contrato hasta 2024 por motivos estrictamente personales.

Antonio Cordón ha anunciado que va a dejar ser el director deportivo del Real Betis Balompié. El propio dirigente ha explicado en los medios oficiales del club los motivos de su marcha de la entidad verdiblanca.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Betis y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Por qué Antonio Cordón se va y deja de ser director deportivo del Betis

"Es una decisión meditada, consensuada con la familia. Es una inquietud que yo tenía y se la trasladé al club en su momento. Que nadie busque portadas porque la decisión no se debe a ningún encontronazo ni con nadie de la junta ni con el entrenador o jugadores. Absolutamente con nadie. Hay que darle naturalidad, sencillez, humildad y discreción. Siempre he sido muy discreto. Estoy triste porque ayer me veía en todos los periódicos y no soy una persona que busque portadas ni protagonismo. Son cosas naturales que suceden en la vida. Uno entiende que el ciclo ha acabado, lo trasladé y ahora estamos en conversaciones para ver cómo continuamos", explic en RTV Betis.

Siente que ha cumplido objetivos: "El Betis está por encima de todos. Antonio Cordón en el Betis casi no ha sido nadie para lo que es la grandeza de este club. Está muy por encima de Cordón. He venido a a portar mi granito de arena. Para unos ha sido más o menos, yo estoy muy contento con mi trabajo. Prometí que era despertr al gigante. Entre todos lo hemos despertado, con la ayuda de todos. Es un objetivo muy bonito cumplido".

Agradecimiento a la afición: "Los béticos son la cabeza más importante de este club. La afición es maravillosa, es increíble. Se me ponen los pelos de punta cuando hablo de la afición porque se merecen lo mejor, se merecen un Betis que siga creciendo. He sentido su cariño por las calles y eso lo voy a llevar en el corazón toda mi vida".

No hay mala relación con el club: "Todo el mundo que me conoce sabe que mi relación con todos es buenísima. Siempre ha habido conversaciones afables en todos los sentidos, en este plan de despertar al gigante, que creo que entre todos lo hemos conseguido. Lo más importante del Betis es su afición, espero que estén muy contentos de estos tres años y que me recuerden con cariño, me han tratado muy bien, la considero soberana, increíble. Y luego indudablemente el resto, desde personal hasta directivos o jugadores".

Se marchará en junio: "No quiero que sea todavía una despedida, porque estamos en conversaciones. Ha sido un traslado de mis ideas y estamos hablando de cómo vienen los acontecimientos. Siento mucho haber sido el foco ayer y hoy, porque no me siento a gusto con esto, pero hay que tomarlo como es y dar pasos al frente".

El futuro de Pellegrini no peligra: "Es un profesional como la copa de un pino, tiene más años de contrato y espero que los béticos disfruten del tiempo que les queda. Manuel era consciente, lo sabe. Un poco triste creo que sí, pero se solucionará rápidamente porque son muchos años de trabajo en conjunto y nos entendemos a la perfección. Sabe lo que he hecho en el día a día por mantener este equilibrio y disciplina que hemos tenido". Antonio Cordón tenía contrato hasta 2024 pero no lo cumplirá íntegramente y llegó al Betis en verano de 2020 y lo hizo de la mano de Manuel Pellegrini, técnico con el que ya había trabajado en el Villarreal en una de las etapas deportivas más exitosas de ambos. Desde su llegada, la entidad bética logró clasificarse dos temporadas consecutivas para la UEFA Europa League y rompió una sequía de títulos de 17 años con la conquista de la Copa del Rey en 2022.

Según ha podido saber GOAL, el club verdiblanco ya está planteándose las opciones que tendría para encontrar un sustituto que asuma sus tareas como director deportivo.