¿Por qué Antonio Conte no citó a Arturo Vidal frente al Cagliari?

El técnico del Inter explicó el motivo de la ausencia del volante chileno en el cruce donde los lombardos se impusieron frente al Rossoblu.

Una valiosa victoria obtuvo el Inter de Milán frente al Cagliari, manteniéndose como el exclusivo líder de la Serie A y dando una gran paso hacia el Scudetto. Luego de varios partidos saliendo de la banca de suplentes, Alexis Sánchez tuvo su oportunidad como titular, mientras que Arturo Vidal ni siquiera fue considerado por Antonio Conte en la lista de citados.

¿El motivo? Tras la victoria en el Giuseppe Meazza, la undécima liguera consecutiva, el propio DT de los lombardos explicó el motivo de la ausencia del volante chileno. "Sufrió un poco de molestias en la última sesión de entrenamiento, así que preferimos no arriesgar nada. Esperamos tenerlo pronto de vuelta", sostuvo en diálogo con DAZN. "Él no estaba disponible, no estaba concentrado con el equipo, entonces se fue a casa. Pero antes del partido, estuvo con nosotros y compartió en el vestuario. Esperamos recuperarlo pronto", añadió.

Por otra parte, el exJuventus explicó el festejo tras el tanto de Matteo Darmian. "He aprovechado para abrazar a los chicos, quería compartir la alegría con ellos y premiarles por el gran esfuerzo que han hecho esta semana. El grupo sabe que yo y mi equipo estamos dispuestos a darlo todo por ellos y es justo compartir las alegrías, mostrando también el afecto adecuado con un beso en la frente (sonríe). Sigo diciendo que los partidos empiezan a ser menos y que cada victoria vale seis puntos para nosotros. Ayer ganó el Milan y era importante para nosotros mantener la distancia. No es fácil estar siempre bajo presión, pero nos estamos acostumbrando. Para muchos era la primera vez, así que estoy muy contento de cómo lo están llevando. En dos temporadas hemos crecido mucho en todos los aspectos".

Finalmente, se refirió a la posibilidad de jugar con tres hombres en la ofensiva. "Ya he puesto otras veces a tres delanteros durante el partido, sobre todo con Sánchez, porque es un jugador que siempre trastorna las cosas cuando entra. Hoy he dado descanso a Lautaro y no he querido cambiar el sistema en ese momento, también porque teníamos muchos jugadores de calidad en el centro del campo y Hakimi entraba por la derecha. Si no hubiéramos marcado, habría metido a Pinamonti para forzar el partido, pero en ese momento preferí quedarme así porque el equipo estaba creando muchas ocasiones. Felicito al portero del Cagliari porque ha hecho un gran partido", cerró.

Cabe destacar que con este resultado, la escuadra interista quedó con 74 puntos en lo más alto de la tabla y con una considerable ventaja sobre sus tradicionales rivales: AC Milan (63 unidades) y Juventus (62).