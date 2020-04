¿Por qué Alexis Sánchez no triunfó en Barcelona?: Reinaldo Rueda lo explica

El técnico de La Roja analizó el paso del chileno por el cuadro catalán como también su último año, el que calificó como "tortuoso".

El técnico de la Selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, concedió una entrevista al diario español Sport, en la habló de diversos tópicos. Uno de ellos fue el paso de Alexis Sánchez por el .

El estratega cafetero reveló el que, según su punto de vista, fue el motivo de por qué el atacante del no logró brillar en el cuadro catalán pese a ser un jugador "con un talento, unas condiciones físicas excepcionales y un espíritu competitivo tremendo", según definió el citado medio.

"Hay muchos factores que se juntan para que jugadores extraordinarios no triunfen en un sitio. Después de ser protagonista y desempeñar roles trascendentes en otros lugares, llegar al Barcelona y tener un papel más secundario cuesta. Le ha pasado a muchos jugadores allá", partió contando el caleño.

Y en la misma línea, agregó que "pocos han conseguido adaptarse rápido a ese nuevo rol, quizás Neymar o el mismo Arturo Vidal, han demostrado esa inteligencia. No es fácil determinar por qué Alexis no acabó de triunfar en Barcelona".

Rueda admite que Vidal "puede regresar a Italia o a Alemania"

Respecto al año deportivo del Niño Maravilla en , el seleccionador comentó que “ha sido un año traumático para él, muy tortuoso. Incluso desde su salida del , su primer año en el Manchester. Vino a la en y luego tuvo esa mala fortuna con la lesión en Alicante contra en un amistoso. Casi que se frustró ese préstamo al Inter y cuando estaba recuperado llegó esto de la pandemia".

"Esperar que pase todo esto rápido porque es un gran profesional, tiene una gran cultura de entrenamiento y va a mantener un alto nivel para cualquier club que pueda darle una oportunidad. Tiene mucho fútbol aún por demostrar en el primer nivel", reflexionó.

Por otra parte, contó cómo se las ha arreglado para estar en contacto con el plantel de La Roja en medio de la crisis sanitaria a causa del Covid-19.

“Tanto en la parte médica como el cuerpo técnico tenemos un contacto frecuente por Whatsapp y FaceTime. Sobre todo al principio con los que están en Italia, casos de Alexis, Isla, Pulgar, Medel; ahora ya con todos, los que están en , , . Se están cuidando mucho, siguiendo las normas de prevención; nosotros hacemos algunas sugerencias, pero respetamos la dinámica de sus equipos. Al no haber fechas internacionales Fifa no tenemos autonomía sobre ellos. Es una dinámica diferente para todos y estamos aprendiendo de la situación. Estamos sin duda muy pendientes y en contacto permanente. Personalmente, creo que es la experiencia más extraña que me ha tocado vivir en mi carrera", indicó.

Finalmente, evaluó el actual momento del equipo y se comparó con España. “Estamos en plena transición, intentando lograr un estatus importante. Tenemos a futbolistas maduros, contrastados, de primer nivel mundial. Les está costando un poco quizás a los jóvenes valores ocupar el vacío de los que han ido dejando paso. La sombra es muy alargada y estamos en ese proceso, poder ir reemplazando a esas leyendas. Quizás estamos en un punto parecido al de España después del ciclo triunfal con Del Bosque”, cerró.