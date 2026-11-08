¿Por qué abandonó el partido del Manchester United antes de que terminara? Emery responde

Unai Emery, director técnico del Aston Villa, reveló el motivo de su salida del estadio Old Trafford antes del pitido final del enfrentamiento de su equipo ante el Manchester United, que terminó con empate 4-4, después de que los locales anotaran su cuarto gol en el minuto 96, en una escena que suscitó interrogantes sobre la reacción del entrenador español.

Emery habló tras el partido al canal "Sky Sports", donde se le preguntó si lo ocurrido reflejaba la falta de experiencia de su equipo o la juventud de sus jugadores, y si este enfrentamiento representaba una experiencia de la que debían aprender, a lo que respondió: "No lo sé".

Sobre la influencia de la historia y los resultados previos del Aston Villa en el estadio Old Trafford, el entrenador español aclaró: "Vamos por nuestro camino, y podemos ser positivos incluso con esta derrota".

La conversación abordó su salida del estadio antes del final del partido, después de que se le viera abandonar el terreno de juego mientras el videoarbitraje revisaba el cuarto gol del Manchester United, y Emery respondió extrañado por la insistencia de las preguntas sobre el suceso: "¡Marcaron un gol en el minuto 96!".

Y añadió, en respuesta a si su actitud había surgido de la frustración: "No hay ninguna frustración, marcaron en el minuto 96, se añadieron 6 minutos de tiempo de descuento, y pensé que el partido estaba a punto de terminar".

Cuando se le preguntó si consideraba que el gol era injusto, Emery lo negó, subrayando que el motivo de su salida estaba relacionado con el momento en que se marcó el gol, y dijo: "Marcaron el gol en el minuto 96, me preguntabas por qué me fui antes de eso, porque el minuto 96 y 30 segundos fue el momento en el que iniciamos el saque de salida".

El entrenador del Aston Villa concluyó sus declaraciones bromeando sobre la dificultad de expresarse en inglés, diciendo: "Mi inglés es muy flojo, pero ¿esto está claro o no?".