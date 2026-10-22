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Khvicha Kvaratskhelia ha expresado su desolación tras sufrir una grave lesión de rodilla durante la victoria del Paris Saint-Germain ante el Barcelona en la Champions League. El extremo georgiano afronta un duro proceso de rehabilitación, mientras que el club francés también tendrá que afrontar las próximas semanas sin dos jugadores clave lesionados: Ousmane Dembele y Marquinhos.

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Un golpe devastador en Europa

El futbolista de 25 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido del martes contra el Barcelona. Tras chocar con el joven Xavi Espart en el minuto 59, Kvaratskhelia necesitó ayuda para abandonar el terreno de juego.

El PSG ha anunciado desde entonces que el internacional georgiano será operado en los próximos días. La recuperación habitual tras una reconstrucción del ligamento cruzado anterior dura al menos nueve meses, lo que deja al extremo prácticamente descartado para el resto de la temporada 2026-27.

«¿Por qué a mí?»

Kvaratskhelia recurrió a Instagram para expresar a sus seguidores la frustración que le provoca este revés, capaz de alterar el rumbo de su carrera. El atacante se preguntó por qué había sufrido una lesión tan cruel cuando se sentía físicamente preparado para un partido europeo de tanta importancia.

«Antes de cada partido, le pedía a Dios que me dejara salir sano del campo, pero fue en vano», escribió Kvaratskhelia. «No ha pasado mucho tiempo, pero hay una pregunta que no deja de rondarme la cabeza: ¿por qué a mí? Nunca me guardé nada.

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»Probablemente me preparé para este partido mejor que para ningún otro. Creía que estaba preparado para todo, pero no para esto».

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Promete volver más fuerte

Pese al largo periodo de recuperación que tiene por delante, Kvaratskhelia ya piensa en el difícil proceso de rehabilitación. El extremo está decidido a corresponder al apoyo incondicional de la afición parisina.

«Entiendo que Dios me eligió y, si con ello protegí a los demás jugadores que estaban en el campo, estoy dispuesto a afrontar los próximos meses con trabajo duro, dolor y lágrimas», añadió en su mensaje en las redes sociales. «Sé que tengo que volver más fuerte por los míos, que siempre me apoyan. No os fallaré, prometo que no perderé ni un segundo. Gracias a todos por el apoyo. Hasta pronto».

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La prolongada ausencia del exreferente del Napoli agrava las consecuencias de las lesiones sufridas en la victoria contra el Barcelona. Dembele, vigente ganador del Balón de Oro, solo aguantó 19 minutos antes de sufrir un problema en el muslo izquierdo, mientras que el capitán del equipo, Marquinhos, sufrió otro en el muslo derecho. Ambos estarán de baja varias semanas.

El dominio nacional, a prueba

Getty Images

El PSG consolidó el primer puesto en la fase de liga de la Champions League al derrotar por 4-2 al Barcelona, pero ahora su profundidad de plantilla afrontará una dura prueba en la competición nacional. El vigente campeón de Europa visitará el domingo al Lyon, actual líder de la Ligue 1, en un duelo decisivo por la primera posición.

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Afrontar este partido de enorme importancia sin tres titulares fundamentales supone un desafío considerable. El conjunto parisino debe reorganizar rápidamente su ataque para compensar las bajas de Kvaratskhelia y Dembele y, al mismo tiempo, reajustar su defensa para suplir la ausencia de su capitán brasileño.