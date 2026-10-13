Por primera vez: Wijnaldum lidera al Ittihad ante el Shabab Al Ahli y regresan las víctimas del Hilal

Los futbolistas extranjeros dominaron la alineación del Al-Ittihad saudí en el duelo ante el Shabab Al-Ahli emiratí en la Liga de Campeones Élite de Asia.

El Al-Ittihad recibe este martes al Shabab Al-Ahli en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

La alineación titular del Al-Ittihad registró el regreso de la dupla formada por el centrocampista colombiano Richard Ríos y el delantero nigeriano George Ilenikhena, tras su ausencia en el último clásico contra el eterno rival, el Al-Hilal.

Por otro lado, el alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, decidió apostar por el centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum como titular por primera vez desde su llegada al equipo el pasado verano.

Wijnaldum fue el protagonista del primer partido, que terminó con empate 1-1 ante el Al-Shamal catarí, al marcar el gol de la igualada en el tiempo añadido después de entrar como suplente, cuando el equipo iba por detrás por un gol a cero.

El entrenador alemán solo incluyó a dos jugadores saudíes en el once inicial, los laterales Ahmed Al-Julaidan por la derecha y Fares Abedi por la izquierda, frente a 9 futbolistas extranjeros.

El Al-Ittihad busca lograr su primera victoria en el torneo asiático, ya que ocupa el undécimo puesto del grupo Oeste con un único punto, a dos puntos del Shabab Al-Ahli, que marcha sexto.

La alineación del Al-Ittihad fue la siguiente:

Portería: Predrag Rajković

Defensa: Ahmed Al-Julaidan - Danilo Pereira - Jan Carlo Simić - Fares Abedi

Centro del campo: Dion Lopy - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Ataque: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena